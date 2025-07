El bloc ocupat Guillem Agulló, a l'espera de judici: "No sabem on anirem després"

Els veïns del bloc Guillem Agulló, al carrer de Puig i Cadafalch, 43-49 (Gran Via; Gràcia), ocupat per la PAHC fa una dècada, han deixat enrere el neguit per no tenir llum que van patir fa dos estius pel patiment perquè el 10 de novembre està previst que comenci el judici per desallotjar els 27 pisos ocupats, tots els del bloc. Fins aleshores, continuaran reclamant que puguin pagar un lloguer assequible.

Una de les veïnes, Yolanda de la Torre, explica que "estem preocupats per saber on anirem després. L'Ajuntament es farà càrrec de les 27 famílies? El SUES (Servei d'Urgències i Emergències Socials) no té res per ningú, ni albergs, ni hostals, ni habitacions ni res". "No pot ser que es tregui 27 famílies al carrer sense solucions", exclama, i subratlla que hi ha tot tipus de perfils entre els ocupants, unes 130 persones: alguns veïns treballen, d'altres no; hi ha infants, adults, gent gran i persones dependents o amb discapacitat.

En el seu cas, fa uns mesos que està a l'atur per cuidar el seu fill discapacitat, i fa dos anys que viu al bloc. Desitja que quan arribi el judici ja hagi pogut trobar una alternativa i el seu pis l'ocupi una altra família que el necessiti, però sobre el litigi apunta que "la gent té por perquè qualsevol judici per ocupació es perd. Sabem que un dia decidiran una data i una hora i ens voldran desnonar".

Els comptadors socials instal·lats al bloc Guillem Agulló

Víctor Castillo

Ja queda enrere l'estiu del 2023, quan el 12 de juliol tècnics d'Endesa van tallar la llum de l'edifici al·legant risc d'electrocució, però s'hi van quedar, i reclamaven comptadors socials, que finalment es van instal·lar el novembre d'aquell any, quatre mesos després.

Una altra veïna, Sara Amghar Tanyaoui, que hi resideix des de fa 10 anys amb la seva filla d'11, detalla que actualment "hem tornat a la normalitat, tenim comptadors socials individuals per cada veí. Alguns tenen el bo social, altres el certificat de vulnerabilitat per poder tenir comptadors socials". L'edifici té corrent elèctrica però no funciona l'ascensor, perquè "com que el bloc està ocupat no està legalitzat". Si es fes servir, els veïns en serien els responsables en cas de qualsevol incidència "i ningú s'atreveix". Des del primer al darrer pis, el sisè, es puja per les escales.

El bloc ocupat Guillem Agulló, en l`actualitat

Víctor Castillo

Amghar, a l'atur des de fa pocs mesos, detalla que mentalment la situació és complicada perquè "com vius sabent que et volen fer fora? Proposem un lloguer social assequible a nivell col·lectiu, perquè el loc és de la plataforma", conscient que els pisos ocupats no han de ser utilitzats per sempre per les mateixes persones si no que hi ha d'haver rotació. Però, igual que Yolanda de la Torre, anar a viure en un altre habitatge opinen que "és impossible per qualsevol persona, s'estan flipant amb els preus", problemàtica a la qual sumen que "el racisme immobiliari existeix i és horrible". Sara Amghar afirma que "a mi em donen visita quan truco per telèfon, però quan vaig allà [a la immobiliària o a veure un pis] i em veuen em diuen que ja està llogat".