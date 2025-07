La desescalada digital a l'educació, vista amb bons ulls: “El sistema ha volgut imitar la societat sense estar preparat”

El Departament d’Educació ha decidit fer un gir en la política digital a les aules. A partir del curs vinent, els telèfons mòbils quedaran totalment prohibits a totes les etapes de l’educació obligatòria, inclosa l’ESO, on fins ara es permetia un ús restringit amb finalitats educatives. I la mesura va més enllà: preveu limitar l’ús de tauletes digitals i pissarres interactives a infantil, i redefinir la dotació d’ordinadors per alumne a primària. A partir del curs 2026-2027, els ordinadors portàtils només es lliuraran a partir de 6è i durant l’ESO, deixant fora els alumnes de 5è, que disposaran d’equips al centre, però no propis.

"Cal fer-ne un ús quirúrgic"

L’entrada massiva de tecnologia a les aules ha estat, segons el sabadellenc Gerard Vilanova, divulgador, formador en educació mediàtica i autor del llibre El seu primer mòbil, “una topada amb la realitat”. El sistema educatiu, diu, ha imitat la societat en el seu procés de digitalització però “sense estar preparat”.

També alerta sobre les conseqüències directes en l’alumnat. L’ús generalitzat de pantalles ha provocat “la desconnexió d’alguns estudiants”, que utilitzen els dispositius per fer altres tasques alienes al propòsit docent. “Aquests alumnes no hi són, és com si estiguessin expulsats de l’aula”, assegura, tot lamentant que sovint el control efectiu recau únicament en “els ulls del professor”.

Tot i criticar la manera com s’ha gestionat la digitalització, el professor defensa que les tecnologies han de formar part de l’escola: “Vivim en un món connectat, i això ha de ser a l’aula”. Ara bé, reclama un ús més acurat i ajustat: “No podem tenir un dispositiu per alumne a totes les hores. Cal fer-ne un ús quirúrgic, orientat a cada objectiu d’aprenentatge”. I conclou: “Valoro positivament aquest inici de desescalada digital controlada. No es tracta de tornar enrere, sinó de trobar l’equilibri”.

Què diuen les famílies?

Plataformes Aixeca el Cap i Adolescència Lliure de Mòbils –que van formar part del comitè d’experts– han valorat positivament les mesures anunciades però amb alguns matisos. Des d’Aixeca el Cap –plataforma que va néixer a Sabadell–, Lisett Vall ha considerat que “s’han quedat curts amb la desescalada digital” i ha defensat que s’hauria d’haver endarrerit l’entrega dels portàtils fins a l’ESO.

Hi ha coincidit la presidenta de l’Associació Lliure de Mòbils, Marina Fernàndez, que, més enllà de la valoració positiva general, ha apuntat que les recomanacions indiquen que cap dispositiu hauria d’anar a casa fins als 14 anys. També ha demanat que les companyies de programari quedin fora per tal d’evitar que tinguin accés a les dades dels menors.

Igualment, els principals sindicats de l’educació, com l’aFFAC o Ustec, han celebrat la mesura, però han lamentat el “malbaratament” previ en material digital.