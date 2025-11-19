Per què el teu cotxe no arrenca després de tres dies aparcat i com solucionar-ho

La descàrrega parasitària passa quan algun component del sistema elèctric continua consumint energia després d'apagar el contacte. Les causes més freqüents inclouen llums interiors mal tancades, sistemes d'alarma defectuosos, mòduls electrònics que no entren en mode repòs, o accessoris endollats al port USB. Segons fonts tècniques especialitzades, un cotxe modern consumeix normalment entre 50 i 85 mil·liampers en repòs per mantenir la memòria de la ràdio, el rellotge i altres sistemes bàsics. Quan aquest consum supera els 100 miliampers, la bateria s'esgotarà en pocs dies.
Components que drenen la bateria sense que ho notis
Els sistemes més propensos a generar consum excessiu són els mòduls de control electrònic que no es desconnecten correctament. L'ordinador de bord, el sistema de navegació o el mòdul de tancament centralitzat es poden quedar actius a causa de fallades de programari.
Els sensors també tenen un paper important. La pols metàl·lica excessiva generada per la fricció entre pastilles i discos de fre es pot acumular en els sensors de velocitat de roda del sistema ABS. Aquesta acumulació interfereix amb el senyal electrònic, obligant el mòdul a romandre actiu, cosa que incrementa el consum durant l'estacionament. Aquest fenomen afecta diversos models, des de compactes populars que requereixen discos de fre Seat Leon MK1 fins a vehicles premium amb sistemes electrònics més complexos.
Altres culpables inclouen alternadors desgastats amb díodes danyats, sistemes d'àudio mal instal·lats, o bateries envellides que ja no retenen càrrega eficientment.
La magnitud del problema segons dades reals
Els problemes de bateria representen una de les causes principals d'avaries a la carretera. Segons dades d'organitzacions d'assistència a la carretera, aproximadament una quarta part de totes les trucades d'emergència estan relacionades amb errors de bateria. Les bateries de cotxe solen durar entre tres i cinc anys, encara que estudis indiquen que aproximadament el 25% fallen el quart any d'ús.
El clima hi juga un paper determinant: les temperatures extremadament fredes poden reduir la capacitat fins a un 50%. A Espanya, les altes temperatures de l’estiu també acceleren la degradació química interna.
Com diagnosticar el problema pas a pas
El pas crític és el mesurament inicial: si el consum supera els 100 mil·lampers amb el cotxe apagat, hi ha un problema real. Segons experts d'AUTODOC, retirar fusibles sistemàticament permet aïllar el circuit defectuós sense equipament especialitzat. Quan retires el fusible correcte, el consum baixa dràsticament al multímetre.
Valors de referència per a cada sistema
|Component
|Consum normal
|Sistema de fallada
|Sistema de repòs
|50-85 mA
|Més de 100 mA indica problema
|Llums interiors
|0 mA (apagades)
|Es mantenen enceses o amb fuga
|Mòdul alarma
|10-30 mA
|Consum constat superior a 50 mA
|Radio/navegació
|5-15 mA
|No entra en mode sleep
|Sensors ABS
|Mínim
|Actius contínuament per interferències
La dada més important és el consum total en repòs: entre 50 i 85 mil·liampers representa l'estàndard per a cotxes moderns. Quan el mòdul d'alarma consumeix més de 50 mil·liampers constantment, indica una fallada al seu circuit. Els sensors ABS normalment tenen consum mínim, però la pols metàl·lica dels frens pot fer que el mòdul intenti llegir contínuament els senyals, augmentant-ne el consum innecessàriament.
Mantén el sistema de frens en bon estat
Mantenir el sistema de frens en òptimes condicions preveu problemes elèctrics secundaris. Els discos desgastats generen més pols metàl·lica que es diposita als sensors. Hi ha diverses opcions al mercat espanyol:
1. Valeo destaca per la seva experiència com a proveïdor d'equipament original, amb bona dissipació tèrmica i acabats que minimitzen la pols.
2. Ridex proporciona solucions econòmiques sense sacrificar qualitat bàsica, compatibles amb la majoria de models europeus.
3. Brembo representa el segment premium, amb discos que suporten temperatures extremes i generen menys pols.
4. ATE (Continental) combina enginyeria alemanya amb preus competitius, amb recobriments anticorrosió i geometries optimitzades.
AUTODOC diu: Un bon disc ha d'oferir una frenada constant, suportar temperatures altes sense deformar-se i ser compatible amb els sistemes del cotxe. Hi ha opcions com els discos ventilats, perforats o ceràmics que milloren el rendiment en condicions específiques. A més, cal triar productes de fabricants reconeguts per la seva experiència i qualitat tècnica.
Prevenció i solucions pràctiques
Per evitar descàrregues inesperades, condueix el cotxe com a mínim un cop per setmana durant 20-30 minuts. Si preveus deixar el vehicle inactiu per temps perllongat, considera desconnectar el born negatiu o utilitzar un mantenidor de càrrega.
Reviseu periòdicament l'estat de la bateria, especialment si teniu més de quatre anys. Neteja els borns amb un raspall de filferro i protegeix-los amb greix dielèctric. Com recomanen els especialistes d'AUTODOC, inspecciona també el sistema de frens: canviar discos i pastilles al seu moment recomanat redueix la pols metàl·lica que pot afectar sensors electrònics. Un manteniment preventiu senzill estalvia avaries costoses i garanteix que el teu cotxe arrenqui sempre.
FAQ
Quan consum elèctric és normal quan el cotxe está apagat?
Un consum entre 50 i 85 mil·liampers es considera normal en cotxes moderns. Aquest consum permet mantenir sistemes bàsics actius com el rellotge, la memòria de la ràdio i el sistema d'alarma. Qualsevol lectura superior a 100 mil·liampers indica un problema de descàrrega parasitària que pot esgotar completament la bateria en pocs dies, especialment si el vehicle roman aparcat sense ús.
Com puc identificar quin component està drenant la bateria?
Necessites un multímetre digital per mesurar el consum en repòs. Connecta el multímetre en sèrie amb la bateria, espera que tots els mòduls entrin en mode repòs (pot trigar fins a 30 minuts), i després retira els fusibles un per un mentre observes la lectura. Quan el consum baixi significativament en retirar un fusible específic, hauràs localitzat el circuit problemàtic. Després revisa els components connectats a aquest circuit per identificar el culpable exacte.