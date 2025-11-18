ARA A PORTADA

Sabadell

Per què es va il·luminar la façana de l'Ajuntament de color lila?

El consistori es va sumar a una campanya pel Dia Mundial de la Prematuritat

  • La façana de l'Ajuntament de Sabadell, il·luminada -
Publicat el 18 de novembre de 2025 a les 09:46

Qui va passar per la plaça de Sant Roc dilluns passat a la tarda potser es va fixar que la façana de l'Ajuntament de Sabadell lluïa un aspecte visiblement diferent. El joc de llums que hi ha instal·lats a l'edifici permeten 'tenyir-lo' temporalment per donar suport a diverses iniciatives o per commemorar alguns dies concrets marcats al calendari. Dilluns passat, dia 17 de novembre, va ser el Dia Mundial de la Prematuritat i l'edifici es va il·luminar de color lila per fer visible aquesta realitat que viuen moltes famílies a Sabadell i a la resta de municipis d'arreu. 

La prematuritat ocorre quan un nadó arriba al món abans de les 37 setmanes de gestació, presentant riscos per a la salut a causa de la immaduresa dels seus òrgans i de la vulnerabilitat de tot el cos. Aquests bebès poden tenir diverses dificultats, com en la respiració, el desenvolupament, o trobar-se per sota del pes natural. Així, des del consistori de Sabadell es va voler sumar a les mostres de suport i visibilització que es fan arreu per sensibilitzar la població de la condició. 

Notícies recomenades