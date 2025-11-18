Per què es va il·luminar la façana de l'Ajuntament de color lila?

Qui va passar per la plaça de Sant Roc dilluns passat a la tarda potser es va fixar que la façana de l'Ajuntament de Sabadell lluïa un aspecte visiblement diferent. El joc de llums que hi ha instal·lats a l'edifici permeten 'tenyir-lo' temporalment per donar suport a diverses iniciatives o per commemorar alguns dies concrets marcats al calendari. Dilluns passat, dia 17 de novembre, va ser el Dia Mundial de la Prematuritat i l'edifici es va il·luminar de color lila per fer visible aquesta realitat que viuen moltes famílies a Sabadell i a la resta de municipis d'arreu. \r\n\r\nLa prematuritat ocorre quan un nadó arriba al món abans de les 37 setmanes de gestació, presentant riscos per a la salut a causa de la immaduresa dels seus òrgans i de la vulnerabilitat de tot el cos. Aquests bebès poden tenir diverses dificultats, com en la respiració, el desenvolupament, o trobar-se per sota del pes natural. Així, des del consistori de Sabadell es va voler sumar a les mostres de suport i visibilització que es fan arreu per sensibilitzar la població de la condició. \r\n\r\n\r\n#DiaMundialPrematuritat\r\n💜 Avui lluïm color lila per fer visible una realitat que viuen moltes famílies: la dels nadons que arriben al món abans de temps\r\n\r\n💡👶 L’Ajuntament de Sabadell s’il·lumina per donar suport als prematurs i a les seves famílies\r\n\r\n#NadonsPrematurs #Sabadell… pic.twitter.com/XWOk0Wogka\r\n— Ajuntament Sabadell (@Aj_Sabadell) November 17, 2025\r\n