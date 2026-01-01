ARA A PORTADA

El Llaminer, rei de Nadal a Sabadell

Parlem amb diverses famílies que esperen torn a la cua del Somriu al Nadal, un espectacle que s’ha consolidat com un dels grans reclams nadalencs de la ciutat i que es podrà veure fins al 4 de gener

Publicat el 01 de gener de 2026 a les 20:51
Actualitzat el 01 de gener de 2026 a les 20:55

L’Estel, el Soldadet, la Bruixa del Carbó i tota la colla de figures sabadellenques ja gaudeixen del seu moment més esperat de l’any. Després que el Llaminer destapés totes les finestretes del Calendari d’Advent a la façana de l’Ajuntament, la celebració continua a la plaça del Doctor Robert amb el Somriu al Nadal, un espectacle que es pot veure des del 27 de desembre fins al pròxim 4 de gener. Cada tarda, la plaça s’omple de famílies disposades a seguir les aventures d’aquests personatges tan estimats, enguany també a través d’una pantalla gegant que permet no perdre detall de l’espectacle.

Entre els assistents hi ha el Jaume Roca, que ha vingut des de Terrassa amb la seva dona i els seus tres fills. Tal com explica, la visita va sorgir per recomanació: "Un conegut ens ho va explicar, som de Terrassa i ho vam mirar a la web i hem decidit venir". Després d’una primera experiència positiva amb el Calendari d’Advent, la família ha tornat aquests dies, sobretot per la il·lusió de la més petita: "Li encanta, ja vam veure l’espectacle del calendari d’advent per veure com era, ens va agradar i hem tornat avui".

Des de Manresa ha arribat la Mireia Álvarez amb la seva família. No és la primera vegada que venen a Sabadell per veure el Llaminer. "Hem vingut de Manresa, ja hem vingut en altres ocasions, ens agrada molt", explica. El descobriment va arribar gràcies a les xarxes socials i al boca-orella familiar: "Ho vam descobrir per Instagram i perquè tenim família a Sabadell que ens ha parlat molt del Llaminer i dels seus amics". Assegura que "els petits tenen tots menys de quatre anys i ho gaudeixen molt".

Per a en Jose Yera i la Bea Insa, el Somriu al Nadal ja és una cita fixa. "Portem cada any amb el Llaminer", expliquen. El que més els motiva és "la il·lusió que genera en els més petits". La seva filla Emma ho resumeix amb un somriure: "El que més m’ha agradat és fer-me una foto amb ell i estar a prop del Llaminer". A més, consideren que "és una molt bona proposta per la ciutat, que crea un molt bon ambient a la ciutat".

També hi ha famílies que hi arriben gairebé per casualitat. La Bianca Valentina i la seva filla adolescent Melisa expliquen que "normalment durant el Nadal ens hem trobat els shows del Llaminer i companyia passejant pel Centre i ens hem quedat a veure l'espectacle". Enguany, quan van descobrir que Somriu al Nadal s’acabava aviat, van decidir venir expressament: "Quan vam veure que faltava poc perquè acabés vam decidir veure l’espectacle algun cop, però clar, no esperàvem tanta cua". Tot i haver d’observar-lo des de fora, tenen clar que "és una gran atracció pels més petits" i conclouen que "realment és un èxit".

