Què puc fer els últims dies de Nadal a Sabadell?

Sabadell es prepara per viure els últims dies de Nadal amb un calendari farcit d’activitats
Sabadell afronta la recta final de les festes amb una agenda carregada de propostes per a tots els públics. Tradicions recuperades, esport popular, música i espectacles familiars conviuran aquests dies arreu de la ciutat, que es prepara per acomiadar l’any i rebre els Reis d’Orient amb tota la il·lusió.
El retorn de l’Home dels Nassos
El personatge més enigmàtic del calendari català tornarà a trepitjar els carrers aquest 31 de desembre. L’Home dels Nassos, que només es deixa veure un cop l’any, iniciarà la seva visita saludant el Llaminer al Racó del Campanar a primera hora del matí (10.30 h). Des d’allà, començarà un itinerari festiu per diferents punts, convertint-se de nou en un dels reclams familiars més estimats de l’últim dia de l’any.
Una Cap d’Any Race multitudinària
La tradicional cursa de Cap d’Any viurà enguany una edició de rècord, amb més de 4.000 esportistes que han confirmat la seva participació en les proves de 5 i 10 quilòmetres, que arrencaran a les cinc de la tarda des de l’Eix Macià.
Somriu al Nadal, l’univers musical de Sabadell
La plaça Doctor Robert continua immersa aquests dies en l’ambient màgic del musical Somriu al Nadal, una producció de l'univers del Llaminer. L’espectacle Somriu al Nadal, un dels actes principals de les festes, incorporarà dos nous personatges, cinc escenes i cinc cançons noves que es podran descobrir a partir del 27 de desembre i fins al 4 de gener. Com sempre, s'oferiran 7 passis diaris de matí i tarda (a excepció de dies concrets, com el 31 o l'1) i les noves cançons estaran disponibles a la plataforma Spotify. Abans, però, el Llaminer s'encarregarà d'obrir en directe totes les finestretes del Calendari d'Advent gegant de la façana de l'Ajuntament. Serà a la plaça de Doctor Robert cada dia a les 18:30 h: la primera es descobrirà el dia 1 de desembre i la darrera el 24.
L’Ambaixador Reial, instal·lat a la Casa Duran
Des de Sant Esteve, la Casa Duran acull el Campament Reial, on l’Ambaixador rep famílies de manera continuada fins al 4 de gener. Les invitacions inicials es van esgotar, però és possible que apareguin noves franges si hi ha cancel·lacions, motiu pel qual es recomana consultar regularment la web de Sabadell Comerç Centre.
Els Pastorets
Les representacions de Els Pastorets continuen també aquests dies. La Joventut de la Faràndula ofereix funcions l’1 i el 4 de gener a les 18 h i, paral·lelament, el Teatre Sant Vicenç manté la seva pròpia versió els dies 1, 3, 4 i 6 de gener a les 17.30 h.
Els carters, presents als barris i al trenet del parc
Un dels espais nadalencs més emblemàtics torna a ser el trenet del parc de Catalunya, decorat per rebre el carter reial entre el 2 i el 4 de gener. A més, altres punts de la ciutat també rebran missatgers reials:
2 de gener (17–20 h): plaça del Pi, a Ca n’Oriac
3 de gener: plaça de la Creu de Barberà
5 de gener: plaça Cristóbal Ramos, a Torre-romeu, amb xocolatada inclosa
Quinto, pista de gel i pessebres: l’essència del Nadal popular
Els propers dies també es podran viure els quintos més arrelats de la ciutat: el del Ciervo, a Gràcia, el de Can Capablanca i els dobles torns de l’hotel Urpí. Les famílies tenen, a més, l’opció de patinar als Jardinets a la una pista de gel de 20 x 10 metres, visitar els pessebres i diorames de l’Acadèmia, o fer un tomb amb el carrilet de Nadal pels eixos comercials.
La Fira Reial, preludi de la cavalcada
La Fira Reial permetrà veure les carrosses dels Reis d’Orient i conèixer l’univers de Ses Majestats abans de la Cavalcada. S’instal·larà a Fira Sabadell els dies 2, 3 i 4 de gener, amb horari d’11 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h. L’accés serà gratuït i sense reserva prèvia.
La Fira d'Artesans del Nadal
La fira d'artesania FANSA ha etrenat nou emplaçament, a la plaça de l'Imperial fins al 5 de gener.
Música de tradició europea a La Faràndula
L’Orquestra Simfònica del Vallès celebrarà el seu ja clàssic Festival de valsos i danses el dissabte al vespre i el diumenge al matí. El programa és una alternativa local al famós concert d’Any Nou vienès.
La Cavalada: imprescindible
És l'activitat més multitudinària. El 5 de gener, la Cavalcada de Reis recorrerà els carrers de Sabadell amb el seguici de Melcior, Gaspar i Baltasar i els personatges locals nadalencs. Aquest Nadal, el seguici desfilarà de sud a nord de la ciutat. A la Cavalcada hi haurà un tram amb baix impacte lumínic i sonor per a persones amb hipersensibilitat sensorial.