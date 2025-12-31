ARA A PORTADA
Josep Escartín (síndic): "La Policia ha d'acudir quan se li truca, tot i que sigui per dir al veí que no té raó" Marta Ordóñez
El virus de pesta porcina africana trobat a Cerdanyola no és el mateix que el del CReSA, segons l'informe de l'IRB Redacció
La Panera Solidària d’Atendis corona un número com a gran premiat i reparteix 10 àpats en restaurants Marta Ordóñez
Consulta les afectacions al trànsit per la cursa de cap d'any a Sabadell
La celebració de l'esdeveniment afectarà diversos carrers de la ciutat