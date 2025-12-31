ARA A PORTADA

Sabadell

Consulta les afectacions al trànsit per la cursa de cap d'any a Sabadell

La celebració de l'esdeveniment afectarà diversos carrers de la ciutat

  • FOTOS | La Cap d'Any Race inunda l'Eix Macià
Publicat el 31 de desembre de 2025 a les 12:27
Actualitzat el 31 de desembre de 2025 a les 12:33

A causa de la Cap d'Any Race de Sabadell, prevista per aquest dimecres 31 de desembre, hi haurà afectacions al trànsit durant tot el dia. Des de les 06.00 h fins a les 21.00 h, la zona de sortida i arribada situada a l'Eix Macià, a tocar de la plaça de Catalunya, estarà tallada i no s'hi podrà circular.

Tanmateix, amb motiu de la cursa, de 15.30 a 18.30 h els vehicles no podran accedir ni sortir dels aparcaments que estiguin situats als carrers per on passaran els corredors, que són els següents:

·       Eix Macià

·       Ronda Zamenhof

·       Via Massagué

·       Passeig

·       Rambla

·       C. Zurbano

·       C. Sol

·       C. Sant Pere

·       C. Sant Quirze

·       Plaça del Mercat

·       C. Escola Industrial

·       C. Gràcia

·       Ronda Zamenhof

·       Eix Macià

La cursa tindrà dues distàncies segons la inscripció de cada participant, que pot optar a fer 5 o 10 km. En tot cas, la sortida es fa conjuntament a les 17 h. L'Ajuntament de Sabadell posa a disposició el telèfon 93 745 31 50 per a qualsevol dubte o aclariment.

Notícies recomenades