"Ni a Barcelona ni a Nova York... per Cap d'Any venim a Sabadell"

La cursa que tanca l’any a Sabadell escalfa motors a les portes d’una edició que, de nou, serà de rècord. Fins i tot per sobre de les previsions, que ja eren molt optimistes, a l'espera que es tanquin les inscripcions d'última hora, la xifra ja supera els 4.000, comptant els gairebé 400 de les curses infantils. En les pròximes hores, l'organització podria esgotar dorsals un cop se superi el topall. “Estem en un creixement per sobre del 20%. En el moment de tancar les inscripcions anticipades, teníem 800 persones més que l’any passat. És un repte logístic, també poder fer que tothom gaudeixi de l'experiència des d'un vessant més competitiu o lúdic, hi ha lloc per a tothom”, afirma Aleix Ribell, president de WeRun, entitat organitzadora.
Enguany, a més, la festa serà encara més grossa, durant i després del recorregut. Els punts d'animació augmenten fins als deu i el producte creix amb una meta amb pantalles de LED, una zona Strava per mesurar els esforços i velocitats i les ja habituals batucades i discjòqueis en diverses zones. "Hem de millorar el producte i donar una experiència completa a la gent. Hem invertit més que mai perquè la festa sigui la més grossa possible", assegura. El tret de sortida serà a les 17 h, a l'Eix Macià, amb els habituals circuits de 5 i 10 quilòmetres. Abans, a les 16 h, arrencaran les curses infantils.
Els corredors hauran de passar per plaça de Catalunya, ronda de Zamenhof, la plaça de les Dones del Tèxtil, la Via Massagué, plaça de l’Àngel, Passeig de Manresa, de la Plaça Major, la Rambla, el carrer de Zurbano, del Sol, de Sant Pere, de Gràcia, de Sant Quirze, la plaça de les Marquilles, carrer d’En Font, plaça del Mercat, carrer de l'Escola Industrial, plaça del Pi Pi, de nou al carrer de Gràcia fins a plaça de Granados, Ronda Zamenhof i plaça de Catalunya per tornar a agafar la meta. Els que facin el circuit llarg hauran de passar pel lateral de l'Eix Macià i anar pel carrer dels Jutjats, Filadors i Pare Rodés fins a agafar de nou Ronda Zamenhof.
I la festa continua amb el nou Cap d'Any Fest
Els dorsals ja es poden recollir, des de dilluns, al Club Maloa, un dels aliats estratègics de la nova iniciativa sorgida des dels promotors de la cursa: el Cap d'Any Fest. Després de la suada, la nova terrassa de l'Eix, a l'Hotel Verdi servirà per a donar la benvinguda el 2026 amb un esdeveniment exclusiu presentat per Marta Pontnou i Mariona Ribes per a un centenar de persones. Ja s'han venut gairebé una vuitantena de les localitats. "Per com han anat aquest any les dates sabem que molta gent encara no ha acabat d'assimilar que ja tenim el 31 a tocar. Tot i això, en les últimes hores ha pujat el ritme i sabem que s'esgotaran aviat. Qui s'ho pensi quedarà fora perquè en hores estarà tot ple", avisa Ribell.
La gran nit sabadellenca es tancarà precisament al Maloa, amb la revetlla completa i descompte per als qui hagin participat en la cursa. "Estem sobre el 80% d'entrades venudes. La intenció era poder posar Sabadell al mapa dels millors Cap d'Any de l'estat. Ho hem fet amb la cursa, que en els últims anys només ha tingut Barcelona i Madrid per sobre en participació, i ara ho fem amb un producte complet. Que des de la tarda fins a la matinada tot vagi rodat. Si surt bé ho volem consolidar. Tinc amics de Mallorca que vindran a fer l'esdeveniment complet i els diuen als seus coneguts: 'per Cap d'Any no vaig a Barcelona ni a Nova York, vaig a Sabadell'. Lògicament, és de broma, però la intenció és una mica crear un sistema que pugui beneficiar també tercers implicats com són restauració, hotels i comerços", apunta.
Ambició, optimisme i ganes de tornar a fer-ne una de grossa per a tancar el 2025 i donar la benvinguda al nou any. Perquè la Cap d'Any Race ja s'ha consolidat en el calendari sabadellenc i pretén continuar batent tots els rècords amb una nova edició multitudinària que omplirà la ciutat de corredors, d'esport, però sobretot de bon rotllo i la millor de les energies.