Nit de Cap d’Any tranquil·la a Sabadell

La primera nit de l’any s’ha desenvolupat sense incidents destacables a Sabadell. La celebració de Cap d’Any ha transcorregut amb normalitat a la ciutat, amb una activitat policial centrada principalment en tasques preventives.
Durant la nit, la Policia Municipal ha dut a terme dos controls d’alcoholèmia. En el primer dispositiu, es van controlar 89 vehicles i cap conductor va donar positiu.
En un segon control, amb 17 vehicles inspeccionats, es va registrar un positiu administratiu. A més, un conductor va ser denunciat per conduir sense permís i una persona va ser detinguda en tenir una ordre de recerca, detenció i ingrés a presó.
El telèfon d’emergències 112 ha rebut fins a les nou del matí 6.171 trucades per 4.358 incidents relacionats amb la celebració de Cap d’Any. El Vallès Occidental ha estat la segona comarca amb més avisos (11,45%), només per darrere del Barcelonès (56,49%) i per davant del Baix Llobregat (8,22%).
Per municipis, Barcelona concentra el nombre més alt de trucades (2.158), seguida de l’Hospitalet de Llobregat (356), Badalona (195) i Tarragona (167). La major part dels avisos s’han produït entre les dues i les sis de la matinada.