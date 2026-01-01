Neix a Sabadell el primer nadó de l'any 2026 a Catalunya

Ander Muñoz Adan és el nom del primer nadó de l'any a Catalunya, nascut a l'hospital Parc Taulí, com ha detallat el Departament de Salut. L'infant ha vingut al món a les 00.38 h i els seus pares són sabadellencs.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAnder i els seus pares\r\n\tHospital Parc Taulí (cedides)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEl primer infant nascut a Catalunya el 2025 també ho va fer a l'hospital Parc Taulí, va ser la Nayeli que va néixer a les 00:00 h de l’1 de gener i pesava 2,19 kg. Els seus pares també són residents de Sabadell. Per segon any consecutiu, el primer nadó de l'any neix a Sabadell.\r\n