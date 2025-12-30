FOTOS | 25 imatges per recordar el 2025 a Sabadell

De tot el que hem viscut aquest any 2025 rememorem els moments clau amb les imatges que els han acompanyat fetes pels fotògrafs del Diari de Sabadell: Juanma Peláez, David Chao i Víctor Castillo. Fragments per emmarcar d’un 2025 ple de notícies a tota la ciutat.
Gener
Cañizares actua a casa
Foto: David Chao
El guitarrista flamenc nascut a Sabadell Juan Manuel Cañizares va actuar al Teatre Principal en un concert organitzat per Joventuts Musicals en el XXIV Festival Internacional de Música. Cañizares, de Ca n’Oriac, va rebre el 2023 el Premi Nacional de Música en interpretació.
Posta de sol a la Torre de l’Aigua
Foto: Víctor Castillo
‘Si vols que surti el sol / abans s’haurà de fer de nit’, canta Mishima. Doncs podria ser el títol d’aquesta imatge, una estampa de la posta de sol del 28 de gener a les 17.45 h des de l’aparcament del cementiri. A l’hivern, a primera i última hora del dia els colors del cel a vegades són màgics.
Sant Antoni Abat
Foto: Juanma Peláez
La benedicció dels animals és una de les activitats que formen part de la celebració de Sant Antoni Abat, el qual és el seu patró. La plaça del Taulí va ser, un cop més, l’escenari de la benedicció per part del mossèn Joan Nadal.
FEBRER
La nova Vela de l’Estruch
Foto: Juanma Peláez
La Vela de l’Estruch va tornar al seu lloc el passat mes de febrer, després d’un període de temps en què el centre cultural no en va poder gaudir perquè es va renovar. Pot acollir fins a 350 espectadors. Té un diàmetre de 28 metres.
Passió per les arrels
Foto: Juanma Peláez
Sabadell és una ciutat plena d’entitats que fan que el municipi vibri contínuament amb múltiples activitats. I aquestes van acompanyades de la passió amb què les viuen els seus integrants, com en aquesta celebració del Dia d’Andalusia per part de l’Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros a la masia de Can Rull. “Vam viure un gran dia, ple de música, ball i cultura”, recordava el president de l’agrupació, Joaquín Lesmes.
MARÇ
Tanca La Granja Urpí
Foto: David Chao
Després de 46 anys de servei, La Granja Urpí va abaixar la persiana el passat 13 de març. Un dia per al record dels seus treballadors i administrador, Pere Urpí, i per a molts clients que hi van voler anar a gaudir de l’últim esmorzar. La Granja va tancar i ara ja és a terra, igual que El Toc al 2. Allà s’hi farà un nou bloc de 21 habitatges i cinc locals en planta baixa. Els Urpí han seguit a Belles Arts i, la família Clapés-Costa (El Toc al 2), al nou restaurant L’Intrèpid.
ABRIL
Apagada històrica
Foto: Juanma Peláez
El 28 d’abril va ser un dia per recordar. Una apagada elèctrica general va deixar el país a les fosques durant hores. A la imatge, una de les sortides dels bombers per anar a rescatar veïns que van quedar atrapats en ascensors quan es va produir l’apagada. Serveis essencials, com l’hospital Taulí, van funcionar amb generadors.
Parc de les Aigües, per fi!
Foto: Juanma Peláez
El darrer cap de setmana d’abril es va inaugurar el parc de les Aigües, un gran pulmó verd de Can Llong amb uns 70.000 metres quadrats, el tercer parc més gran de la ciutat. És el primer parc de Sabadell amb horari d’obertura i tancament, de 8 a 20h a l’hivern i de 7 a 22 h a l’estiu. La construcció va costar uns 10 milions d’euros.
Un Sant Jordi de postal
Foto: Víctor Castillo
Sabadell va viure un Sant Jordi molt intens, amb un dia assolellat que va acompanyar les passejades, i compres de roses i llibres indispensables del 23 d’abril, per a molts un dels millors dies de l’any. A part de les parades de roses i llibres, també va ser una jornada per gaudir de la cultura popular.
MAIG
El CNS guanya la lliga
Foto: Víctor Castillo
L’Astralpool CN Sabadell va guanyar de nou el títol de lliga a la ‘Bombonera’ de Can Llong en imposar-se 8 a 7 al CN Sant Andreu. Va ser la 21a lliga femenina del Natació i el comiat perfecte per a Mati Ortiz, que es va retirar el passat mes de maig amb una trajectòria envejable.
Les fonts tornen a brollar
Foto: Juanma Peláez
Després d’uns anys de restriccions per sequera, el mes de maig es van començar a reobrir les fonts, com les del Passeig. Abans, però, va tocar revisar-les. Les pluges de la primavera van millorar la situació i les reserves dels embassaments, la qual cosa va permetre deixar enrere les restriccions.
Accident mortal a Via Sabadell
Foto: Juanma Peláez
Un veí de Rubí va morir el passat 20 de maig a conseqüència del despreniment d’un bloc de formigó de la façana d’una botiga de mobles del centre comercial Via Sabadell. Posteriorment, es van retirar tots els panells que tenien el mateix sistema d’ancoratge de la placa que va caure i el centre va reobrir l’agost passat.
JUNY
El CE Sabadell aconsegueix l’ascens a Primera RFEF
Foto: Juanma Peláez
El Centre d’Esports Sabadell va pujar a Primera RFEF l’1 de juny després de superar l’UCAM Múrcia en una eliminatòria a doble partit, el de tornada, a La Condomina. Allà, els arlequinats van certificar el retorn a la categoria de bronze del futbol estatal. En tornar a Sabadell, l’afició va celebrar l’ascens a la plaça de Sant Roc, amb els jugadors presents, que van arribar en rua i van pujar al balcó de l’Ajuntament.
Celebració de l’Orgull
Foto: Juanma Peláez
Unes 200 persones es van manifestar el dia de l’Orgull per defensar una educació sexual “que ens respecti i ens representi”, l’eliminació de la discriminació social que pateix el col·lectiu trans, la denúncia “dels discursos d’odi camuflats de feminisme” i la necessitat de protegir i crear espais de trobada segurs. La marxa la va organitzar Ca l’Enredus.
JULIOL
Aldarulls al sud
Foto: Juanma Peláez
Una nit per oblidar. Situació d’alta tensió al barri de la Creu de Barberà de Sabadell, quan diverses persones van resultar ferides per ganivetades arran d’una baralla entre més d’un centenar veïns i ocupes de la zona. Es va detenir una persona.
Cercavila per Sant Feliu
Foto: Víctor Castillo
Sabadell recuperava la seva festa major original: Sant Feliu torna a omplir els carrers de foc, cultura i celebració estiuenca: fins als anys setanta la tradicional festa major de Sabadell se celebrava durant l’últim cap de setmana de juliol, i l’Associació Encultura’t va voler recuperar aquesta tradició en petit format.
AGOST
Junta d’Accionistes del Banc Sabadell
Foto: Juanma Peláez
Moment clau per al Banc Sabadell: Els accionistes del Banc Sabadell van aprovar per unanimitat la venda de la seva filial anglesa, TSB, al Santander per 3.098 milions d’euros. L’entitat estima que la quantitat final podria arribar fins als 3.361 milions d’euros un cop s’executi l’operació, previsiblement a finals de març de 2026. El 99,6% dels accionistes presents o representats hi va votar a favor, un suport mai vist en una junta. Una estratègia que ja complicava l’opa del BBVA.
SETEMBRE
Abraham Mateo
Foto: David Chao
Era una de les cites marcades en vermell per a molts en la programació de la Festa Major del 2025. I no va decebre. El compte enrere de la pantalla cridat pel públic presagiava una nit de les grosses, amb l’energia d’Abraham Mateo projectada a la ciutat i unes coreografies impolutes. El concert del jove va ser un dels més multitudinaris de la Festa Major d’enguany, una cita on l’andalús es va atrevir amb algunes frases en català que van provocar els aplaudiments de la gent.
OCTUBRE
Per la pau a Palestina
Foto: David Chao
Un miler de persones van clamar a Sabadell per la pau a Palestina amb proclames com “No és una guerra, és un genocidi” i “Si toquen a la flotilla ens toquen a totes”. Els manifestants, al voltant d’un miler de persones, van reclamar la fi del conflicte, l’alliberament dels membres de la flotilla i l’embargament d’armes a Israel. La concentració la van convocar la Global Summud Flotilla i Global Movement to Gaza, als quals a Sabadell es va sumar la Plataforma Unitària Sabadell per Palestina.
La Caserna, ocupada
Foto: Juanma Peláez
Una quarantena de persones van ocupar el mes d’octubre de forma irregular els pisos de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell, en desús fa dècades, i van rebre una notificació on se’ls informava que havien d’abandonar-la pel “mal estat” de l’edifici. Després d’uns dies d’estira-i-arronsa, l’edifici va quedar completament desallotjat i amb algunes persones reallotjades.
NOVEMBRE
Contra la reincidència
Foto: Juanma Peláez
El Pla Kanpai es va dur a terme a Sabadell. Un dispositiu policial especial per fer front a la multireincidència. Més de 50 agents van desplegar-se a la ciutat per controlar punts calents i prevenir furts i robatoris. El dispositiu es va posar en marxa a diversos municipis de Catalunya alhora, amb una actuació simultània.
Pluges torrencials
Foto: Juanma Peláez
Les fortes pluges que van caure a Sabadell van provocar nombroses afectacions a la via pública, al transport i a diversos equipaments municipals. L’Ajuntament va activar tots els serveis d’emergència. El 6/11 es van registrar 41 litres per metre quadrat.
DESEMBRE
Pista de gel autèntic
Foto: Juanma Peláez
S’inaugurava el Nadal i, amb ell, la pista de gel dels Jardinets. Aquet cop, gel autèntic. L’any passat era sintètic. S’esperen superar els 15.000 visitants que l’any passat van passar per aquesta activitat. Fins al 7 de gener, petits i grans podran patinar en un dels espais més icònics de Sabadell.
Restriccions per la pesta
Foto: Víctor Castillo
El brot de pesta porcina africana (PPA) detectat a Cerdanyola la darrera setmana de novembre ha comportat que, de moment, durant tot el mes de desembre Sabadell estigui inclòs a la zona d’alt risc i està pro- hibit accedir al medi natural, com el riu Ripoll, el bosc de Can Deu i el parc Agrari, entre altres restriccions. En aquests llocs, s’han precintat els accessos o penjat cartells.
El quinto, imprescindible
Foto: David Chao
“La primera del quinto i per tots vosaltres ja ha sortit i és...”. Una de tantes frases que no pot faltar en el Nadal sabadellenc, el quinto. L’Urpí, Ciervo i Can Capablanca, entre altres, ja fa dies que bateguen al ritme de les partides d’aquest popular joc. Hi ha qui hi juga sol, amb família, amics, parella... cadascú a la seva manera i tothom procura passar-ho bé. Els més afortunats tornen a casa amb alguna recompensa. Plena!