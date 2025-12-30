ARA A PORTADA
Obren una investigació per esclarir les causes de la caiguda d'un fanal a Sabadell Aleix Pujadas Carreras
La Crida per Sabadell carrega contra el model de ciutat del govern: “És de mira’m i no em toquis” Marta Ordóñez
Josep Lluís Llusià, president del Cercle Sabadellès: "Som un club viu i atractiu, però hem de posar un límit per no baixar la qualitat" Marc Segarra Rodríguez
El Banc Sabadell reparteix 370 milions d'euros entre els seus accionistes
El segon dividend a compte dels resultats de 2025 és de 7 cèntims per títol