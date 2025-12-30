ARA A PORTADA

El Banc Sabadell reparteix 370 milions d'euros entre els seus accionistes

El segon dividend a compte dels resultats de 2025 és de 7 cèntims per títol

Publicat el 30 de desembre de 2025 a les 12:19

El Banc Sabadell ha repartit 370 milions d'euros entre els seus accionistes. La xifra equival a 7 cèntims per títol i s'entrega a compte als resultats de 2025. Aquest pagament s'afegeix al que l'entitat va fer el passat 29 d'agost, per la mateixa quantitat, i arriba dies abans de tancar un exercici marcat per l'opa fallida del BBVA.

El banc que presideix Josep Oliu encara té pendent un tercer dividend a compte dels resultats de l'exercici actual, que preveu entregar entre març i abril de l'any vinent. En els pròxims mesos els accionistes també han de rebre una remuneració extraordinària de 0,50 cèntims per acció un cop es tanqui la venda de TSB.

Fa uns dies, el president del Banc Sabadell va descartar operacions corporatives de la seva entitat amb altres aquest any i "probablement" el que ve. "En el futur, Déu dirà", va respondre el banquer en una trobada amb accionistes, que van demanar sobre diverses especulacions que han sonat en les últimes setmanes. Oliu va admetre que és un tema "de moda" a conseqüència del fracàs de l'opa del BBVA, però ha opinat que "no és moment" de parlar-ne "i menys" amb el Santander. En aquest sentit, va negar "qualsevol tipus" d'operació de concentració bancària. "No hi veiem interès ni per part nostra ni per cap altra part", ha afirmat. "Avui per avui, i després del que hem viscut això no té cap aparença de sortir", va afegir.

