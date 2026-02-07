"Hem sigut pioners al Vallès, impulsant el servei porta a porta personalitzat”

Fa més de seixanta anys que la companyiaTransports Unió, nascuda a Sabadell, ofereix servei de transport i emmagatzematge a empreses nacionals i internacionals. L’empresa, que avui dia compta amb tres magatzems a Sabadell i a Castellar del Vallès, està especialitzada en la distribució d’ascensors a obra i transports de maquinària sense embalatge i agrupatge. En parlem amb Ramón Aranda, president i soci del Consell Rector; Antonio Moya, responsable de Recursos Humans i soci del Consell Rector; Cristina Gallardo, responsable de logística i Vanessa Llansà, responsable de comptabilitat.
Com és la gestió en una cooperativa? Ramón Aranda (RA): El 95% dels treballadors, gairebé mig centenar, som socis. Treballem com a autònoms i no tenim horaris fixos, fet que ens permet adaptar-nos a les necessitats dels clients. Aquest és, en gran part, el secret pel qual avui dia som reconeguts: oferim un servei de qualitat i professionalitat. Disposem d’un règim intern que, amb els anys, ha anat evolucionant i que estableix tant les obligacions com els drets dels socis. Fa més de 50 anys que funcionem així. Hem sigut pioners del transport a la comarca, impulsant el servei de porta a porta personalitzat. D’aquí n’han sortit treballadors que, amb el temps, han creat també les seves pròpies empreses de transport.
Recentment, heu ampliat les instal·lacions, amb una nova base logística. Quins guanys preveieu en matèria d’eficiència operativa i de reducció de costos? (RA): La decisió respon, bàsicament, a la manca d’espai. Tenim un gran volum d’activitat i les previsions indiquen que continuarà creixent. Actualment, les naus ja estan al límit de capacitat. Per aquest motiu, hem ampliat la nostra presència a Castellar del Vallès, ja que a Sabadell era impossible trobar una nau que reunís les característiques que necessitàvem. Ara comptem amb més de 8.000 m² de superfície construïda, on també hem pogut ubicar l’aparcament dels camions. Aquest canvi ens permet guanyar en confort, millorar la imatge corporativa amb unes instal·lacions noves i reduir els trasllats.
En un pol industrial com el Vallès Occidental, i amb la vostra experiència, quins han estat els canvis més significatius en la tipologia dels vostres clients? RA: En els anys setanta, quan vam començar a Sabadell i a Terrassa, una gran part dels serveis es destinaven a les empreses tèxtils, que aleshores eren la indústria predominant a la comarca. Des d’aquí s’hi transportaven peces, maquinària i tot tipus de materials. Hem sigut testimonis de l’evolució econòmica del territori. Ara, el teixit empresarial és variat, sense un subsector que predomini sobre la resta. Abracem tot el que podem.
En aquesta línia, i en un context de creixement demogràfic, quina és la visió que teniu per a la millora de les infraestructures de mobilitat i així poder facilitar la vostra activitat a la comarca? RA: La població creix, però no al mateix ritme que les infraestructures. Els professionals del transport per carretera patim contínuament molts embussos, i això és el pitjor per a nosaltres. Necessitem que les administracions inverteixin en noves vies i millorin les actuals, amb actuacions que permetin uns trajectes més fluids i eficients.
Quines infraestructures considereu més urgents? Antonio Moya: La Ronda Nord és una infraestructura imprescindible. Només amb la posada en funcionament del tram de la B-40 ja hem notat una millora significativa: des de Castellar del Vallès, els desplaçaments cap a Manresa o Lleida s’han reduït en més de tres quarts d’hora. El guany amb la Ronda Nord seria fantàstic. Paral·lelament, aquesta infraestructura també contribuiria a alleugerir el trànsit de la Gran Via, una carretera per la qual transita un percentatge molt elevat d’habitants de Castellar del Vallès en el seu pas per Sabadell. És una millora clau, no només per a la mobilitat, sinó també per a la salut pública, tenint en compte que cada dia hi circulen milers de vehicles, essent el punt amb més trànsit de la ciutat, just davant d’un equipament tan sensible com l’Hospital Parc Taulí.
El Vallès Occidental representa el 12% del PIB de Catalunya. En el vostre cas, tenir-hi presència, què us representa en la demanda de serveis de transport i logística? RA: Estem en una comarca amb molta activitat, amb molta indústria i amb empreses de sectors molt diversos. A diferència d’altres moments, ara no veiem una frenada de l’activitat, ans al contrari: hi ha dinamisme, els nostres clients tenen feina. Prova d’això és que, en els darrers dos anys, hem tingut prop de 200 nous clients.
La manca de conductors és un dels grans reptes del sector: com l’afronteu des de Transports Unió? (RA): El nostre cas és particular. Com a cooperativa, garantim el relleu generacional de pares a fills i de gent que coneix la nostra empresa. Aquí, quan entres a treballar, compres una plaça, ets soci. És una forma de vida. És una inversió. Això, però, comporta responsabilitats: som autònoms i, per tant, cal tenir disciplina i compromís amb la feina. No n’hi ha prou amb fer el mínim; cal ser proactiu, mostrar predisposició.
Recentment, han entrat en vigor les zones de baixes emissions (ZBE). Considereu que és una mesura adient? Fins a quin punt us afecta? RA: La ZBE ha perjudicat molta gent. És tracta d’una decisió presa amb poca antelació i sense tenir prou en compte la realitat del sector industrial i professional. La maquinària no es pot substituir d’un dia per l’altre, i la situació és encara més complicada quan els vehicles no s’han acabat d’amortitzar. De cop i volta ens vam trobar que, per renovar part de la flota, una quinzena de vehicles, els socis vam haver d’afrontar una despesa superior al milió d’euros. Cal tenir present que, per a nosaltres, els vehicles són eines de treball. En el cas del ciutadà particular sí que s’han previst mesures d’acompanyament, però no tant per al professional. Si en busquem la part positiva, la renovació de la flota ha estat reconeguda pels clients: disposar de vehicles més sostenibles és un indicador de com treballem, amb rigor i professionalitat.
En aquesta línia, i en el dia a dia de la vostra activitat, què els demanaríeu a les administracions? Cristina Gallardo: La burocràcia és molt lenta, massa. Nosaltres, per poder desenvolupar la nostra feina, estem en contacte permanent amb els ajuntaments per poder carregar o descarregar les mercaderies dels clients als municipis. Els terminis de sol·licitud són poc flexibles. Així mateix, caldria més vigilància a les àrees reservades per a la càrrega i descàrrega, ja que és molt freqüent trobar-hi vehicles particulars estacionats en aquests espais. Pot semblar una exageració, però aquesta és la realitat amb què ens trobem de manera recurrent.
Al llarg dels més de seixanta anys d’història de Transports Unió, quin ha estat el suport del Banc Sabadell? Vanessa Llansà: Des dels inicis ha estat la nostra entitat de referència i, avui dia, continua essent així. Sempre hem rebut un tracte molt proper, basat en una relació de confiança mútua. Hem comptat amb el suport en els diversos projectes que hem dut a terme, entre els quals destaca la renovació integral de la flota de vehicles.