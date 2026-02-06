Invertir en sostenibilitat, el futur de les empreses

Prop d’un centenar de socis del Cercle Sabadellès 1856 i representants del sector empresarial i econòmic de la ciutat, entre els quals el president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, van assistir ahir dijous al vespre a segona jornada del Cercle d’Empreses. Sota el títol El futur es mou amb sostenibilitat i amb la participació Patrick Schinnerling, gerent de mobilitat elèctrica i medi ambient a Volkswagen Group España; Carlota Pi, cofundadora i CEO d’Holaluz i Xavier Amores, director del Catalan Water Partnership es van posar sobre la taula diverses qüestions relacionades en matèria d’estalvi d’aigua, l’energia verda i la mobilitat elèctrica, en una jornada moderada pel divulgador Ferran Menescal.
El director del Catalan Water Partnership, Xavier Amores, va posar en valor la iniciativa sostenible de grans empreses catalanes i entitats esportives, com el Cercle, que “és un cas d’èxit en l’estalvi d’aigua i l’ús d’aigua regenerada dins el sector esportiu”. Amores també va subratllar la creixent importància que donen els clients a les iniciatives verdes d’empreses i institucions.
Per la seva banda, la CEO d’Holaluz, Carlota Pi , citar les polítiques sostenibles d’Austràlia, on es promou la generació d’energia amb plaques solars, aconseguint que durant les hores centrals del dia l’electricitat sigui totalment gratuïta. A més, la cofundadora de l’energètica catalana es va marcar com a gran objectiu “ser molt més didàctics amb la ciutadania perquè sigui conscient del canvi estructural que vivim en la manera de produir i distribuir l’energia”.
Finalment, el gerent de mobilitat elèctrica i medi ambient a Volkswagen Group Espanya, Patrick Schinnerling, va apostar per l’electrificació de les flotes de vehicles de les grans empreses, amb el compromís que tota l’electricitat emprada en aquests vehicles “provingui al 100% de fonts renovables”.