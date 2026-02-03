Acull alumnes d’FP Dual i guanya talent i competitivitat

T’interessa captar talent jove a la teva empresa? Si ets un empresari, la Cambra de Comerç de Sabadell t’ofereix la possibilitat de comptar amb joves estudiants, a través dels programes FP Pime i Suport a Tutors d’Empreses. Amb l’objectiu de reforçar la competitivitat de la teva companyia, de fer front a la manca de relleu generacional i de continuar a l’avantguarda de la formació l’entitat et facilita la incorporació de joves. Dues iniciatives impulsades des de la Cambra per reforçar el paper d’aliat estratègic per a les empreses facilitant l’accés al talent jove. “La base de la competitivitat són les persones ben formades. Només serem competitius si es compleix aquesta regla que és essencial”, apunta Ramon Alberich, president de la Cambra de Comerç de Sabadell.
El programa FP Pime neix amb l’objectiu que l’empresari de la petita i mitjana empresa incorpori la formació dins la seva estratègia de futur i entengui la participació en l’FP Dual com un procés natural i necessari per garantir el relleu generacional i la captació de talent. El programa vol trencar reticències i acompanyar-te perquè vegis l’acollida d’estudiants no com una càrrega sinó com una oportunitat per formar professionals adaptats a la teva activitat. Alberich ho resumeix així: “Volem que l’empresari de la petita i mitjana empresa vegi en la formació, el futur. Hem de donar suport als empresaris perquè no tinguin cap recança en acollir estudiants que s’estan formant a través de la formació dual. Si no tenim gent preparada difícilment les empreses tenim futur”.
En aquesta línia, Susagna Olcina, cap de l’àrea de Formació i Gestió de Programes de la Cambra de Comerç, afegeix que “les empreses han de tenir un paper actiu. S’ha de veure com una inversió per a l’empresa formar a futurs professionals” Una inversió que permet planificar el relleu generacional, captar talent i reduir desajustos entre oferta i demanda laboral. La necessitat, tal com apunta Laura Rodríguez Cazorla, tècnica de Formació i Gestió de Programes de l’entitat, és clara especialment en determinats sectors: “Hi ha una mancança per cobrir llocs de feina en l’àmbit dels oficis. Hi ha molta demanda de les empreses però pocs alumnes”.
Per facilitar-te encara més la incorporació de joves en formació, la Cambra ha posat en marxa el programa de suport al tutor extern, una iniciativa pensada per afavorir la contractació: “L’objectiu és donar resposta a les pimes i micropimes que no tenen prou recursos per agafar alumnes amb formació dual i poder-los formar principalment per manca de temps o de recursos” explica Laura Rodríguez Cazorla. La clau del programa és la figura del tutor extern que és qui s’encarrega d’ajudar-te i fer el guiatge en la teva primera experiència d’agafar un alumne. Professionals que t’ajudaran en tot el procés, alleugerint-te la càrrega administrativa, amb un seguiment constant i estructurat: “Hi ha un seguiment, setmanalment o quinzenalment, per detectar si l’alumne no acaba d’encaixar i posar-hi remei”, afegeix Olcina.
Actualment, el programa se centra en dues famílies professionals de gran demanda entre les empreses de la demarcació de la Cambra de Comerç: comerç i màrqueting, i Informàtica i comunicacions. “Comptem amb la col·laboració directa dels centres educatius Agustí Serra i Fontanet, en comerç i màrqueting, i amb l’Institut Badia del Vallès, en informàtica i comunicacions”.