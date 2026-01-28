Pimec Vallès Occidental dibuixa un 2026 positiu i posa la "base industrial" com a factor clau

La fortalesa del teixit industrial i la bona salut financera de moltes petites i mitjanes empreses permeten al Vallès Occidental encarar el 2026 amb perspectives de creixement alineades amb la mitjana catalana, però amb un patró propi, més vinculat a l’economia productiva que no pas al consum o al turisme. Aquesta és una de les principals conclusions de la jornada celebrada aquest dimarts a l’Edifici BMC de Sant Quirze del Vallès, organitzada per Pimec Vallès Occidental, en què s’han analitzat les perspectives econòmiques mundials, espanyoles i catalanes, i de la comarca.
El president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, ha remarcat que la comarca parteix d’una base sòlida per afrontar els pròxims mesos. “Tenim una estructura industrial rellevant, empreses amb una situació financera sanejada i sectors tractors com la logística o el comerç majorista que permeten sostenir un creixement econòmic resilient, tot i la incertesa internacional”, ha afirmat. Segons Pujol, el repte ara és aprofitar aquest context per fer un pas endavant: “Cal transformar el despalanquejament dels darrers anys en inversió en productivitat, automatització i digitalització, especialment dins la indústria”.
El director de l’Àrea d’Economia i Empresa de Pimec, Carles Mas, ha situat el 2026 en un escenari de creixement moderat però sostingut. Segons ha explicat, l’economia mundial creixerà al voltant del 3,1%, evitant una recessió sincronitzada, tot i un entorn marcat per la fragmentació geopolítica, els aranzels comercials i l’encariment dels costos.
“Vivim en un món cada vegada més fragmentat, amb més soroll mediàtic que impacte real immediat, però amb un creixement desigual i amb tipus d’interès que continuen sent un fre”, ha apuntat Mas. En aquest context, Àsia continuarà sent el gran motor del creixement global, amb l’Índia al capdavant, mentre que Europa avançarà a un ritme molt més moderat, al voltant de l’1,2%.
Pel que fa a Espanya i Catalunya, l’escenari és relativament positiu. L’economia espanyola podria créixer un 2,2% i la catalana un 2,4%, impulsades sobretot per la demanda interna, la recuperació del consum de les famílies i la inèrcia inversora dels fons Next Generation. Tot i això, Mas ha advertit que “la inflació es mantindrà en nivells elevats i el marge de creixement serà cada vegada més estret si no es guanya productivitat”.
Pel que fa a la realitat comarcal, el Vallès Occidental es consolida com la segona comarca més competitiva de Catalunya. La indústria continua sent el seu gran motor, amb el 21,9% de l’ocupació, i amb un fort pes del comerç a l’engròs i dels serveis avançats. Tot i això, el territori presenta una estructura molt atomitzada: el 73% de les empreses són microempreses, mentre que el gruix de l’ocupació i la facturació es concentra en un nucli de pimes mitjanes. “El futur passa per fer créixer aquest segment, perquè és el que genera més arrelament i estabilitat econòmica”, ha alertat Mas.
En l'àmbit territorial, destaca el caràcter "policèntric" del Vallès, amb eixos industrials com Rubí, Barberà o Polinyà; pols de serveis com Terrassa i Sabadell; i Sant Cugat com a centre de valor afegit i serveis corporatius. Pel que fa a la salut financera, gairebé el 73% de les empreses presenten una situació sanejada, tot i que alguns sectors com l’hostaleria o els serveis personals acumulen més risc. “No estem en un moment expansiu, però sí en un moment d’estabilitat que cal saber aprofitar”, ha resumit Mas.
Invertir en tecnologia i millorar la productivitat
Entre les conclusions de la jornada, s’ha apuntat a un escenari de creixement moderat però sostingut, amb una economia que avança més per solidesa interna que per impuls extern.
El gran repte, segons Mas, serà transformar aquesta estabilitat en un salt de competitivitat: invertir en tecnologia, reforçar el talent, millorar la productivitat i preparar les empreses per un entorn global cada vegada més exigent.