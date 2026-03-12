Peio Belausteguigoitia: "Volem créixer en empreses i pimes per sobre de la mitjana del sector"

El 'country manager' de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, ha assenyalat que per aquest 2026, el banc vol continuar consolidant el creixement en crèdit en el segment de pimes i empreses, com ha anat fent de forma sistemàtica en els darrers anys. Així ho ha subratllat durant la seva intervenció en el 32 Encuentro del Sector Financiero, organitzat per ABC i Deloitte, aquest dijous.
Belausteguigoitia també ha afegit que el segment de consum ha crescut a doble dígit i l'agregat d'empreses ha augmentat un 11,3%, "el que ens ha permès guanyar 68 punts bàsics de quota de mercat", ha explicat. "Volem ser atractius en un mercat molt competitiu perquè els clients escullin treballar amb BBVA, aquesta és la nostra prioritat número u", ha afegit.
En aquest sentit, també ha explicat que dins del nou pla estratègic, el banc està incorporant la intel·ligència artificial en el centre de l'estratègia, així com incloure la perspectiva del client d'una manera radical en tot el que fa l'entitat. "La IA és una gran promesa i estem treballant en diverses línies per apalancar-nos en aquesta tecnologia i fer la vida dels nostres clients més senzilla, amb l'objectiu que diguin que el nostre banc és el millor en termes d'experiència de client", ha assegurat.
Finalment, i en relació amb l'increment de competència en el sector financer amb motiu de l'entrada de nous 'players' ha assenyalat que els neobancs han construït una proposta senzilla i completament digital, però que el model de BBVA aposta per alguna cosa més àmplia. "La nostra proposta passa perquè sigui el client qui esculli, en funció de la seva conveniència, el canal a través del qual vol relacionar-se amb el banc", ha indiciat.