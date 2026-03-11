ARA A PORTADA

Banc Sabadell supera el 42% d'execució del seu programa de recompra d'accions

Fins al 6 de març, l'import per les accions comprades ascendeix a 184,69 milions d'euros

Publicat el 11 de març de 2026 a les 12:35
Actualitzat el 11 de març de 2026 a les 12:37

Banc Sabadell ha executat el 42,5% del seu programa de recompra d'accions de 435 milions d'euros, iniciat el passat febrer, segons va notificar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) el passat 9 de març. 
 

Fins al 6 de març, s'han adquirit 58,35 milions d'accions a un preu mitjà de 3,196 euros, desemborsant un total de 184,69 milions d'euros.  En la darrera setmana, la quarta des que es va posar en marxa, l'entitat presidida per Josep Oliu ha recomprat 22,47 milions d'accions per un total de 68,2 milions d'euros. 

Amb aquest programa, el banc reparteix l'excés de capital generat per sobre del 13%. El nombre màxim d'accions a adquirir dependrà del preu mitjà al qual s'efectuïn les compres, però no excedirà de 502.367.773 accions o d'aquell nombre inferior de títols que, sumats a la resta d'accions pròpies del Banc Sabadell en cada moment, representen un 10% del capital social. 

El programa de recompra acabarà com a màxim el 31 de desembre d'enguany i, en tot cas, quan s'assoleixi l'import monetari màxim o s'adquireixi el nombre màxim d'accions. 

