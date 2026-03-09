Nova data pels premis Floc de Llana 2025

El Gremi de Fabricants celebrarà el pròxim dimecres 18 de març la Festivitat de Sant Sebastià, ajornada el passat 20 de gener amb motiu de l’accident ferroviari que va deixar desenes de morts a Adamuz, Còrdova.
Enguany, per a la celebració de Sant Sebastià hi assistirà la consellera d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero. Els actes commemoratius tindran lloc a la seu de la institució.
Com és tradició, cada 20 de gener, el Gremi de Fabricants celebra la seva festivitat patronal, en què commemora “les seves arrels tèxtils i sabadellenques i referma el seu compromís amb l’impuls industrial, en particular el sector tèxtil, així com pel desenvolupament econòmic i social de la ciutat de Sabadell”.
En el marc de la jornada s’atorgaran els Reconeixements “Floc de Llana 2025”, que distingeixen a empreses i persones per la seva trajectòria i aportacions al sector tèxtil, així com a entitats i persones pel seu compromís amb Sabadell.
En l’edició de l’any passat, els premis “Floc de Llana 2024” van recaure a l’empresa tèxtil Folgarolas Tèxtil, a l’empresari Josep Moré, a Josep M. Botet, a Josep Casamartina, a Cipo, i a títol pòstum a Joan Ginestà.