Reforcen els Plans Locals d'Ocupació amb una dotació extra de més de 190.000 euros

L'increment permetrà superar les 40 contractacions de persones en situació d'atur fins a l'any 2027

Publicat el 11 de març de 2026 a les 11:02

La Junta de Govern Local ha aprovat l'acceptació d'un import addicional de 192.674,75 euros procedents de la Diputació de Barcelona per reforçar els Plans Locals d'Ocupació 2024-2027. Aquest increment, que se suma al finançament ja concedit que preveu una aportació global superior als 1,5 milions d'euros, permetrà superar les 40 contractacions de persones en situació d'atur fins a l'any 2027. 

Els Plans Locals d'Ocupació tenen com a objectiu promoure la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur, especialment d'aquells col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat laboral, com poden ser persones en atur de llarga durada, joves, majors de 45 anys o persones amb situacions de vulnerabilitat i contribuir a l'adequada prestació de serveis municipals. 

Aquests programes inclouen la contractació directa de persones en situació d'atur per desenvolupar tasques d'interès públic a la ciutat. En concret, desenvoluparan tasques vinculades a serveis municipals i projectes d'interès general, alhora que rebran experiència laboral i formació que faciliti la seva posterior inserció al mercat de treball. 
 

Com en altres edicions del programa, es preveu que les contractacions siguin majoritàriament de diversos mesos de durada i vinculades a diferents perfils professionals relacionats amb àmbits administratius, tècnics o d'oficis. Les especialitats són pintura, construcció, fusteria, neteja, manteniments, consergeria i administració. 

