Eurecat arriba a la dècada de vida tancant l'any amb 74 milions d'euros d'ingressos

El centre tecnològic Eurecat, que compta amb una seu a Cerdanyola, ha tancat amb 74 milions d'euros d'ingressos el 2025, completant un cicle de 10 anys de creixement continuat des de la seva creació, període durant el qual ha duplicat els seus ingressos i ha generat un impacte positiu superior als 1.250 milions d'euros.
Eurecat, creat l'any 2015 com a resultat de la política de suport a la transferència i a la innovació tecnològica de la Generalitat de Catalunya a través d'Acció, ha impulsat més de 16.000 projectes i serveis d'innovació tecnològica els darrers deu anys. Alhora, Eurecat ha duplicat la seva plantilla, que actualment està integrada per més de 850 professionals de 36 nacionalitats. A través d'Eurecat Academy ha format 40.000 professionals, un 80% dels quals dins de programes de formació contínua d'alta especialització tecnològica.
L’activitat d’Eurecat per accelerar la innovació tecnològica i impulsar la competitivitat de les empreses i oferir valor al conjunt de la societat s’ha traduït en un factor multiplicador de 10 en termes de retorn per euro de suport públic, situant-se en una posició capdavantera a Europa superior als grans centres tecnològics europeus en eficiència i impacte econòmic tangible. Aquest impacte s’ha concretat en el suport a més de 3.500 petites i mitjanes empreses en els seus processos d’innovació tecnològica.
A més, Eurecat ha mobilitzat 112 milions d’euros d’inversió privada per a activitats d’R+D+I entre 2020 i 2024 i ha invertit un total de 27 milions d’euros en infraestructures tecnològiques a Catalunya destinades a la innovació en nous productes i processos de fabricació en àmbits relacionats amb les tecnologies digitals, industrials, la biotecnologia i la sostenibilitat.
El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, destaca “la importància d’un centre tecnològic de referència, ja no de Catalunya, sinó a escala europea, per escurçar la distància entre la recerca i el mercat”. En aquest sentit, “l’impuls i la col·laboració amb ACCIÓ ha estat i ha de seguir sent un pilar fonamental per seguir fent més competitives les empreses catalanes”.
“El propòsit últim d’Eurecat és millorar la competitivitat de les empreses, especialment de les petites i mitjanes, accelerant i intensificant la seva activitat innovadora”, subratlla el director general d’Eurecat, Xavier López.