El batxillerat de Sabadell que "encara és una mica desconegut", però que permet "més flexibilitat i acompanyament"

L’institut Pau Vila és l’únic centre de Sabadell que ofereix batxillerat en horari nocturn, una opció poc estesa, que cada any permet a una cinquantena d’alumnes compatibilitzar els estudis amb altres obligacions. O estirar les assignatures en més anys. Segons el director del centre, Josep Lluís Navarro, “encara és una mica desconegut i hi ha molta gent que vol enganxar-se als estudis que no sap que té aquesta opció”.
El centre sabadellenc ofereix dues modalitats de batxillerat nocturn: la cientificotecnològica i la de ciències socials i humanitats. L’estructura és reduïda, amb un sol grup per curs. Actualment, hi ha uns 20 alumnes a primer i aproximadament 25 més a segon. Només quatre centres al Vallès l'ofereixen, per això acull sovint estudiants de fora de Sabadell.
Joves que treballen, esportistes, assignatures soltes...
El perfil de l’alumnat és molt divers, però acostuma a tenir un element en comú: la necessitat d’adaptar els estudis a altres realitats. “El perfil d’aquest alumnat, o bé són alumnes que, per diferents motius, han abandonat el diürn, o bé perquè han combinat el treball amb els estudis”, explica Navarro. També hi arriben estudiants que han obtingut el graduat a l’escola d’adults o que només necessiten cursar algunes assignatures per completar el batxillerat.
El batxillerat nocturn també permet compaginar els estudis amb altres activitats exigents durant el dia. És el cas d’alguns esportistes o estudiants amb dedicació artística intensa. “Tenim algun nedador que durant el dia es dedica intensivament a entrenar i després els estudis de batxillerat els fa per la tarda”, detalla el director. La majoria d’alumnes tenen més de 18 anys, tot i que també s’hi pot accedir entre els 16 i els 18 amb autorització familiar en casos justificats.
Horari de tarda, flexibilitat i més acompanyament
Les classes es fan entre les 16 i les 21 h, tot i que no tots els alumnes han de cursar totes les franges. Alguns només assisteixen a les assignatures que tenen pendents. Una de les principals diferències amb el batxillerat diürn és la flexibilitat en el temps per completar els estudis. Mentre que l’alumnat del diürn té un límit de quatre anys per acabar-lo, al nocturn es pot allargar fins a sis.
“Les matèries que fan queden aprovades i després als cursos següents poden fer les altres que els falten”, explica el director. Aquesta estructura permet adaptar el ritme d’estudi a persones que no poden dedicar-se als estudis al 100%, com sí que passa durant els matins.
La dimensió reduïda dels grups facilita un seguiment més proper dels estudiants. “Intentem que els alumnes que comencen no es desenganxin, els fem més acompanyament”, apunta Navarro. Per això es combina l’ensenyament presencial amb recursos digitals que permeten mantenir el fil de les classes quan l’alumne no pot assistir-hi. En aquest sentit, hi ha més flexibilitat amb la presencialitat, tot i que continua sent obligatòria. Segons el director, aquest model d’acompanyament és una de les fortaleses del batxillerat nocturn respecte a altres opcions d’estudi a distància.