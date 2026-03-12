ARA A PORTADA

Incendi a Sabadell amb set contenidors cremats i un semàfor mig fos

Els fets han succeït aquest dijous a la matinada

  • Els Bombers actuant en l'incendi -
Publicat el 12 de març de 2026 a les 10:15
Actualitzat el 12 de març de 2026 a les 10:23

Enèsima crema de contenidors a Sabadell. Aquesta vegada, dijous a la matinada, a la 1:46 h, una filera de contenidors ha cremat a la zona pròxima de l'estació del Parc del Nord dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Segons indiquen des del cos de rescat, cinc contenidors han quedat totalment calcinats i dos més, un de roba i un d'oli, de manera parcial. A conseqüència de la radiació de les flames, un semàfor ha acabat mig fos, com apunten fonts dels Bombers. L'incident només ha tingut afectacions materials i no se n'han hagut de lamentar de personals. De moment, les causes de l'incident es desconeixen, però des del Govern municipal van advertir fa uns mesos al Diari que perseguiran aquests actes per prevenir l'augment d'incidències. 

