El batxillerat de Sabadell que "encara és una mica desconegut", però que permet "més flexibilitat i acompanyament" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Un sabadellenc denuncia que no li retornen 890 euros després de cancel·lar un viatge per una intervenció ocular Jan Cañadell Puigmartí
Atrapades a l'Índia per la guerra a l'Iran: "He vist bitllets de 10.000 euros per tornar a Sabadell" Marta Ordóñez
Incendi a Sabadell amb set contenidors cremats i un semàfor mig fos
Els fets han succeït aquest dijous a la matinada