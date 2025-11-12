Sabadell, la segona ciutat amb més contenidors cremats aquest 2025

Sabadell és la segona ciutat de tot Catalunya on més contenidors es cremen, només per darrere de Barcelona. Segons dades oficials dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, des de l'1 de gener fins al 31 d'octubre, es van fer un total de 182 intervencions a la capital vallesana relacionades amb la crema dels grans recipients de deixalles ubicats a diversos punts de la ciutat. Seguidament, hi ha Mataró (144), l'Hospitalet de Llobregat (142), Lleida (126) i Terrassa (105). La capital catalana, que és competència de Bombers de Barcelona i estan vinculats a l'Ajuntament, no tenen les dades actuals perquè només es coneix una vegada ha acabat l'any i, segons asseguren des del mateix consistori, en tot el 2024 s'hi van cremar 1.013 contenidors. Aquesta xifra, doncs, situa Sabadell com a la població que més contenidors cremats acumula des de principi d'any, entre els municipis que són competència dels Bombers de la Generalitat.
Tal com assegura Adrián Hernández, 4t Tinent d'Alcaldessa de l'Àrea d'Urbanisme i Seguretat de l'Ajuntament de Sabadell, "cal diferenciar entre accions i contenidors": "Els Bombers de la Generalitat compten accions. Nosaltres, en canvi, ho quantifiquem per contenidors. Potser es cremen sis unitats, però es comptabilitza en una sola acció perquè s'ha fet tot de cop", explica Hernández. Així, segons aquesta explicació, les xifres emeses per la Policia Municipal augmenta lleugerament: en el mateix període de temps es van cremar 204 contenidors, comptabilitzats en 182 intervencions. Així ho demostren els mesos més crítics de l'any a la ciutat: a l'abril hi va haver 24 intervencions dels bombers i 39 contenidors cremats; al maig, hi va haver tantes accions com contenidors cremats (32) i, finalment, al juny, es van registrar 53 contenidors cremats repartits en les 37 intervencions dels Bombers a causa del repunt que hi va haver durant la nit fatídica de Sant Joan.
De totes maneres, malgrat ocupar la segona posició de tot Catalunya en xifres absolutes, hi ha hagut una millora respecte del 2024, quan, en el mateix període (de l'1 de gener al 31 d'octubre) es van registrar 273 contenidors cremats. Així, en tan sols un any, hi ha hagut 69 unitats calcinades o afectades pel foc menys, cosa que suposa una variació de més d'un 25%. "Calculem que podríem tancar l'any amb una reducció del 23,3% dels casos detectats", exposa Adrián Hernández. Segons apunten des del mateix Ajuntament, la Unitat d'Anàlisi ha estat un dels punts clau per a la reducció de les xifres i la implementació de noves mesures ha permès controlar el nombre de casos: "Tenim un informe que ens diu dia, hora i lloc del succés. Per tant, si en algun punt observem algun patró semblant fem la vigilància pertinent, cosa que ha ajudat molt a fer baixar els casos", apunta el Tinent d'Alcaldessa. "Per això, ara mateix tenim cada vegada més casos puntuals, com la nit de la Castanyada, per exemple, i no l'actuació d'un piròman", afegeix. A més, en els punts que hi ha una crema de contenidors sistemàtica s'hi estan implementant contenidors metàl·lics per, en la mesura del possible, reduir la velocitat de la crema i dificultar la propagació de les flames. "Aquests nous mètodes ens estan funcionant i les dades ho demostren, ja que s'ha reduït un 25% la quantitat de contenidors cremats respecte de l'any passat. És veritat, però, que encara en són molts i tenim marge de millora. Continuarem treballant per reforçar aquesta tendència de baixada i reforçar amb vigilància i contenidors metàl·lics les zones que ho necessitin", sentencia.