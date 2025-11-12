ARA A PORTADA

VÍDEO | Un violent incendi de contenidors a Sabadell afecta diversos cotxes i la façana d'una empresa

Els fets van succeir dimarts passat a la nit, al carrer d'Oliver

Publicat el 12 de novembre de 2025 a les 09:39

Un violent incendi provocat per la crema de quatre contenidors va afectar diversos cotxes i la façana d'una empresa al carrer d'Oliver, 3, al barri de la Creu Alta dimarts passat a la nit. L'avís va saltar a les 21:31 h i, gràcies a la ràpida intervenció dels veïns que van veure l'inici del succés i van avisar, una dotació dels Bombers de la Generalitat es va desplaçar ràpidament per extingir les flames i evitar que es propaguessin. Tot i això, la radiació de la calor va provocar danys materials a dos turismes que es trobaven estacionats al costat i va socarrimar el rètol de la façana d'una empresa automobilística que es trobava just davant. Segons informen des del cos de rescat, però, no va ser necessària la intervenció del Sistema d'Emergències Mèdiques, ja que només hi va haver afectacions materials i quatre contenidors cremats totalment. 

Fotos de Juanma Peláez

