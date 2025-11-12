ARA A PORTADA
La militància de Junts demana trencar l'acord amb el PSC i sortir del govern de Sabadell Marta Ordóñez
Les denúncies per habitatges ocupats creixen més d'un 120% a Sabadell en un any Jan Cañadell Puigmartí
Famílies en defensa de la inclusió a les aules tallen el carrer a l'escola Pau Casals Sergi Gonzàlez Reginaldo
VÍDEO | Un violent incendi de contenidors a Sabadell afecta diversos cotxes i la façana d'una empresa
Els fets van succeir dimarts passat a la nit, al carrer d'Oliver