Sabadell

FOTOS | Els bombers rescaten un treballador accidentat a la Creu Alta

El succés s'ha produït al carrer de Ribot i Serra

  • Rescat amb escala dels bombers -
Publicat el 29 de desembre de 2025 a les 13:10
Actualitzat el 29 de desembre de 2025 a les 13:57

Els bombers han rescatat un treballador accidentat en una obra al carrer de Ribot i Serra, 156, a la Creu Alta. El cos d'emergències ha rebut l'avís a les 11.29 h perquè un home s'havia fet mal a un turmell treballant. 

Com que l'immoble on s'ha produït l'accident està en obres, fonts dels bombers detallen que, per això, han extret el ferit amb el camió escala. Posteriorment, l'ha atès el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i l'han traslladat amb ambulància a l'hospital Parc Taulí, segons fonts d'aquest cos, que afegeixen que se l'ha traslladat en estat menys greu i no es tem per la seva vida. 

