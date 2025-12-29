FOTOS | Els bombers rescaten un treballador accidentat a la Creu Alta

Els bombers han rescatat un treballador accidentat en una obra al carrer de Ribot i Serra, 156, a la Creu Alta. El cos d'emergències ha rebut l'avís a les 11.29 h perquè un home s'havia fet mal a un turmell treballant. \r\n\r\nCom que l'immoble on s'ha produït l'accident està en obres, fonts dels bombers detallen que, per això, han extret el ferit amb el camió escala. Posteriorment, l'ha atès el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i l'han traslladat amb ambulància a l'hospital Parc Taulí, segons fonts d'aquest cos, que afegeixen que se l'ha traslladat en estat menys greu i no es tem per la seva vida. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tRescat amb escala dels bombers\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tRescat amb escala dels bombers\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tRescat amb escala dels bombers\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tRescat amb escala dels bombers\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tRescat amb escala dels bombers\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n