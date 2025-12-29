Josep Lluís Llusià, president del Cercle Sabadellès: "Som un club viu i atractiu, però hem de posar un límit per no baixar la qualitat"

El 2025 s'acosta al final. En tots els vessants de la ciutat és hora de fer balanç i mirar cap al futur amb reptes i metes per complir. També en la part esportiva, les entitats tanquen l'exercici amb objectius complerts i deures per fer. És el cas del Cercle Sabadellès que ha aprofitat per valorar un any de canvis en l'esmorzar amb premsa d'aquest dilluns a la seva seu, a la carretera de Bellaterra. El president Josep Lluís Llusià, que va posar-se al capdavant fa poc més de mig any, ha repassat el moment i l'estat de salut en què es troba el club.
Començant per la part esportiva, les seccions del club compten enguany amb prop de 700 esportistes destacant el retorn de l'equip sènior de futbol i la incorporació de la natació artística entre les activitats a la piscina del centre. Un dels reptes de futur és ampliar la zona de futbol per poder satisfer la demanda creixent d'equips de base, descartant, això sí, el projecte de creació d'un camp de futbol-11, inviable a curt termini. D'altra banda, en els pròxims mesos l'entitat celebrarà un torneig de tennis en el marc del Warriors Tour, que acollirà uns 300 jugadors de base d'arreu. En la part competitiva, el recent Campionat de Catalunya absolut de l'equip masculí de tennis és l'èxit més gran de l'any.
Per la pròxima temporada, l'objectiu és mantenir. "El pressupost serà el mateix i, per tant, els objectius també. És complicat donar una passa endavant en el campionat estatal perquè els competidors estan en xifres molt elevades que no podem abastar. Intentarem mantenir en la màxima categoria, que ja és una fita, i sempre competir per estar el més amunt possible en tots els tornejos", afirma Llusià. Entre els deures pels pròxims temps també està l'adaptació de pistes per practicar l'emergent pickleball. "La Federació està apostant per aquest esport i nosaltres volem estar a l'ordre del dia. Estem mirant si podem adaptar alguna zona per estar preparats per quan es consolidi del tot a l'estat", assegura.
En el vessant social, el Cercle es troba en uns 4.600 socis, amb un creixement pautat i lleuger, trampejant amb entrades i sortides. Amb increment en la participació de les activitats dirigides, el repte està en poder incrementar el topall de persones actives a les instal·lacions. "Tenim uns equipaments de primer nivell, però sabem que també hi ha limitacions. Són més els socis que entren que no pas els que surten i això demostra que som un club viu i atractiu, però hem de posar un límit per no perdre qualitat en el servei que oferim. Estem analitzant en quina xifra posarem aquest límit i, segurament, serà l'any que ve quan hi arribem. A partir d'aquí, haurem de veure com solucionem els accessos perquè no hi hagi aglomeracions. Ho estem treballant per garantir la qualitat i servei que donem", diu el president.
Un dels reptes dels pròxims mesos és consolidar el Cercle d'Empreses, un projecte gairebé personal del president Llusià que va donar el tret de sortida fa algunes setmanes amb una productiva xerrada amb socis il·lustres en el seu sector professional que van escenificar a la perfecció el propòsit de la iniciativa: crear un espai per conèixer i intercanviar experiències empresarials i professionals entre socis del club. "Tenim un gruix de socis que vol participar de les xerrades i trobades que organitzem, però encara estem en una fase força inicial. Vam fer un estudi i sabem que creixerà, tot i que tampoc pretenem que tothom vulgui formar part. És un projecte que s'ha d'anar consolidant i coneixent. La pròxima xerrada serà el febrer i les anirem fent cada mes i mig, aproximadament", afirma.