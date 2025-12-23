FOTOS | Prop de mig miler d'esportistes en la presentació del CE Escola Pia

Multitudinària posada de llarg del Club Esportiu Escola Pia. Prop de mig miler d'esportistes de les dues seccions de l'entitat van desfilar pel pavelló del Nord acompanyats per la vuitantena de tècnics del club i centenars de familiars a les graderies. Un dels moments més emotius de la jornada va ser l'homenatge al president Ramon Carrera, que deixarà d'estar al capdavant del club en els pròxims mesos després de més d'una dècada i mitja com a màxim responsable, des del 2010. "Ja estem treballant per trobar el relleu", relata el vicepresident Moisés Angulo.
En total, l'Escola Pia compta amb més d'una quarantena d'equips. En bàsquet, són dinou i l'escoleta, deu masculins i nou femenins, amb 210 jugadors i jugadores. "El primer repte és que l'equip masculí pugi a Primera Catalana. De moment portem un balanç de 10-0 i tot apunta que es podrà assolir. Hem apostat fort per aquí i sembla molt real. El femení, per la seva banda, també es troba en zona d'ascens i ens agradaria que pugés a Segona Catalana. Per la resta, hem de consolidar equips i categories. Hem crescut en l'últim any, però estem molt limitats per les instal·lacions que tenim i el que ens pot deixar l'Ajuntament. Les famílies estan satisfetes i no volem guanyar quantitat si això ens implica perdre qualitat en els entrenaments i la forma de treballar", explica Angulo.
Pel que fa al futbol sala, enguany són vint-i-dos els equips, i l'escoleta, amb 247 jugadors i jugadores. El pal de paller, lògicament, és el primer equip masculí que es troba a Tercera Nacional, amb una plantilla formada per jugadors de la casa, però que està patint algunes dificultats en el primer tram de competició i es troben a la zona baixa. "Hem de salvar la categoria i no passar massa problemes. És un equip jove que encara s'ha de formar i experimentar", diu. Una de les assignatures pendents és el femení: només tenen un juvenil. "Ens està costant bastant, però volem apostar per créixer. Ho estem treballant i és un dels objectius a mitjà termini, tot i que és complicat", assegura el vicepresident. Consolidar el projecte sense renunciar a res. L'Escola Pia tanca el 2025 amb ambició i molts reptes al davant.