El món del tennis taula plora la mort de Santi Vidal

Vidal va jugar en diversos clubs de la ciutat i té un torneig amb el seu nom

  • Santi Vidal al CN Sabadell -
Publicat el 23 de desembre de 2025 a les 12:19

El jugador i àrbitre de tennis taula Santi Vidal ha mort als 95 anys. Tota la vida ha estat vinculat a aquest esport com a jugador del Club Ping-pong Sabadell, Artilene, Artextil, SC Colon, SCR El Ciervo, CN Sabadell i Club Falcons Sabadell. A més, també va exercir d'àrbitre durant molts anys. 

Vidal va ser campió de Catalunya de Veterans i Superveterans i dels primers jugadors de la Lliga de Veterans (RTB) a la dècada dels 90, on competien equips com els mateixos Falcons, Congres o La Caixa. 

Des de fa uns anys, hi ha un torneig de veterans que porta el seu nom. A partir d'ara i en la pròxima edició també serà Memorial. 

El funeral serà aquest dimecres 24 de desembre a les 3 de la tarda al Tanatori de Sabadell.

