Jose Racionero (AEPCRO): "Can Roqueta és un bon polígon, però calen actuacions de manteniment i millora" Manel Camps
"No podia vestir-se i feia un somriure torçat": la història del Marc, de 14 anys, i com la rapidesa va salvar-lo de l'ictus Sergi Gonzàlez Reginaldo
Junts es distancia del Govern i vota en contra de la pujada d'impostos de Sabadell (+2,5%) Albert Acín Serra
El món del tennis taula plora la mort de Santi Vidal
Vidal va jugar en diversos clubs de la ciutat i té un torneig amb el seu nom