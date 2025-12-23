Què es pot fer a Sabadell per celebrar Cap d'Any?

Per tal d’acomiadar l’any i donar la benvinguda al 2026 amb diferents tipus de celebracions, Sabadell s’omplirà de propostes per a tots els gustos. Des de festes nocturnes i sopars de gala, fins a curses populars, la ciutat ofereix activitats per poder gaudir d’un cap d’any variat.
Una de les propostes més completes té lloc a l’Hotel Urpí, on se celebrarà una vetllada especial amb sopar de gala i campanades. Amb una temàtica tribut al grup de música ABBA, al llarg de la nit es farà una festa que gaudirà un concert de cançons del grup, seguit d’una sessió DJ amb grans èxits dels anys vuitanta. Finalment, la nit tancarà amb una tradicional xocolatada amb xurros.
D’altra banda, la ciutat acollirà una nova edició de la Cap d’Any Race Sabadell, una cursa organitzada pel Club Esportiu We Run Team Vallès que combina esport i solidaritat. La prova se celebra la tarda del 31 de desembre a l’Eix Macià i s’ofereixen recorreguts de 5 i 10 quilòmetres, així com curses infantils, per tenir participants amateurs i corredors més professionals. A més, és un esdeveniment solidari perquè un euro de cada inscripció es destina a una entitat social de la Plataforma Vàlua de Sabadell. L’activitat s’allarga fins a la nit amb una festa al Maloa Club (c. de Bernat Metge, 52, Gràcia) pensada per als participants de la cursa, però oberta a tothom major d’edat. S’ofereixen diferents opcions d’entrada, algunes només per la cursa o només per la festa, i d’altres que combinen amb un preu especial les dues activitats. La celebració començarà just abans de mitjanit i s’allargarà fins ben entrada la matinada, amb sessions de DJ, música comercial, dance i reggaeton.
Altres sales i discoteques de Sabadell també se sumen a les opcions de festa per Cap d’Any per aquells que volen sortir directament de festa després de les campanades. Altres bars i espais d’oci també obriran per celebrar el canvi d’any amb els clients. I, com sempre, el 31 de desembre passejarà pels carrers del centre L’home dels nassos, que en té tants com dies té l’any.
I què fareu vosaltres?
Ana Belén de Amaya: "Serà una nit familiar. Ho farem a casa dels pares, tot molt normal, només un sopar una mica més especial com ara marisc diferents tipus d’embotits. Som una família petita, llavors la idea és celebrar una mica, fer un brindis i menjar el raïm, però ens n'anirem a dormir d’hora que tenim nens petits".
Júlia Cortés: "Tenim plans en família i amics. Anirem tots a una casa, on, farem el sopar amb els avis. I ja després de les campanades, ens separem i anem els pares i els fills de festa".
Irune Miñarro: "Faré un sopar amb els amics i ens menjarem el raïm tots junts, però després hauré de marxar perquè el dia 1 de gener treballo al Parc Taulí d’infermera".