Junts es distancia del Govern i vota en contra de la pujada d'impostos de Sabadell (+2,5%)

Els impostos i taxes de Sabadell augmentaran un 2,5% l’any 2026. Així ho ha aprovat el ple municipal aquest dilluns, amb els vots de la majoria del PSC i l’oposició de la resta de grups municipals. Junts per Sabadell ha donat la sorpresa: el partit ha forçat que Lluís Matas i Katia Botta, regidors del Govern fins al passat 5 de desembre, s'oposin a les ordenances fiscals que ells mateixos havien avalat.
Els regidors no han intervingut en el debat i, en silenci, han aixecat la mà per votar 'no' a la revisió d'impostos. Minuts abans, el mateix Matas ha admès que votarà el que li digui l'executiva per obligació i no per convicció. "Entre desobeir o acatar les decisions de l’executiva local i menjar-me uns quants gripaus, tal com deia Jordi Pujol, doncs avui i a partir d’avui farem el segon", ha afirmat.
Junts i PSC havien pactat l'augment dels gravàmens amb l'IPC per al 2026. El rebut mitjà d’IBI se situarà en 466,33 euros per llar a l’any, 11,37 euros més que enguany. La taxa de recollida de residus es quedarà en 87,60 euros, de mitjana, un import que varia segons el nivell de renda i els membres de la família. L’IAE, la zona blava, els guals i les taxes dels cementiris també s’incrementaran amb l’IPC, com tots els tributs municipals.
Retrets a la majoria absoluta
Els grups de l'oposició han retret la "falta de negociació" del PSC, que té majoria absoluta. El Govern no ha acceptat cap de les propostes que han fet ERC, la Crida, En Comú Podem, Vox, el PP i el regidor no adscrit per criteris tècnics i legals, segons el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez Galián.
La portaveu dels republicans, Sílvia Renom, creu que no és així i lamenta que s'hagi optat per augments lineals any rere any. "Un 20,2% més d'impostos aquest mandat no és una decisió tècnica, és política... en un moment en què els lloguers i les hipoteques ofeguen les famílies. Això no és un full d'excel, és real".
Joan Mena creu que es podria haver optat pel model d'En Comú Podem, que preveia una pujada d'impostos més alta per les rendes més altes i una congelació per a les famílies més humils, mentre que el PP volia abaixar, no apujar, els tributs. "Els diners estan millor a la butxaca del ciutadà, no en una administració que cada dia és menys eficient", ha indicat la popular Cuca Santos.
La Crida havia proposat mesures per afavorir la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les comunitats de veïns, però no ha tingut èxit. L'increment de l'IBI per als grans tenidors i propietaris de pisos buits no ha prosperat. La mesura volia "desincentivar l'especulació immobiliària", segons el seu portaveu, Oriol Rifer.
El regidor no adscrit, Gabriel Fernàndez, també ha retret al Govern que no hagi acceptat cap de les seves propostes, entre les quals figurava una bonificació de la taxa de residus per reciclatge.