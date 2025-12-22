ARA A PORTADA

Sabadell

Els regidors de Junts, obligats a canviar el vot a Sabadell: "Ens menjarem uns quants gripaus"

Lluís Matas utilitza una expressió de Jordi Pujol per expressar que accepta, a contracor, la disciplina de partit. El partit l'obliga a votar contra les ordenances fiscals que ell mateix havia impulsat quan era al Govern

  • Els regidors de Junts, Lluís Matas i Katia Botta, votant en el ple de desembre -
Publicat el 22 de desembre de 2025 a les 18:45

Els regidors de Junts per Sabadell, Lluís Matas i Katia Botta, accepten la disciplina de partit a contracor. El líder de la formació ha assegurat en el ple municipal d'aquest desembre que tant ell com la seva companya de files canviaran el sentit de vot en determinades decisions perquè els obliga l'executiva local, i no per convicció pròpia.

La formació ha exigit aquest dilluns que els representants de Junts votin en contra de les ordenances fiscals, que ell mateix havia impulsat abans de sortir del Govern, ara fa dues setmanes. "Entre desobeir o acatar les decisions de l’executiva local i menjar-me uns quants gripaus, tal com deia Jordi Pujol, doncs avui i a partir d’avui farem el segon", ha exposat Lluís Matas de manera contundent.

Ara, fora de l'executiu, Matas constata que Junts entra en una nova etapa política "pactista", però fora de l'executiu local, encara que ells no hi estiguin d'acord. El número 1 dels juntaires ha remarcat que tant ell com Botta sempre s'han mostrat "coherents amb el nostre programa, els nostres valors i els nostres acords". En la seva intervenció, el regidor també ha agraït el treball amb l’equip de govern aquest dos anys de mandat: "Li vull agrair a l’alcaldessa la bona feina que hem dut a terme conjuntament amb tots els regidors i regidores de govern durant aquests dos anys". 

Notícies recomenades