Decepció a Sabadell: la rifa de Nadal esquiva la comarca i deixa la ciutat a zero Marc Béjar Permanyer | Jan Cañadell Puigmartí
El laboratori de la UAB IRTA-CReSA és "adequat i segur" per treballar amb la pesta porcina Marc Béjar Permanyer
Tres germans, una passió: la història d'una saga de Sabadell amb arrels a Guinea Equatorial Sílvia Fernández Sequero
Els regidors de Junts, obligats a canviar el vot a Sabadell: "Ens menjarem uns quants gripaus"
Lluís Matas utilitza una expressió de Jordi Pujol per expressar que accepta, a contracor, la disciplina de partit. El partit l'obliga a votar contra les ordenances fiscals que ell mateix havia impulsat quan era al Govern