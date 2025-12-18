Lluís Matas: “Si volem canviar Junts, ho hem de fer des de dins. El partit s'ha atrinxerat massa en els extrems"

El portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas (1971) i fins fa poc tinent d’alcaldessa, ha abandonat el govern de Marta Farrés a instàncies de la militància del seu partit, que es va decantar per trencar amb els socialistes i fer el seu camí a l’oposició. Matas acata la decisió, però no la comparteix. En una entrevista al Sándwichez –la darrera empresa on va treballar com a director de màrqueting abans d’entrar a l’Ajuntament de Sabadell– dibuixa les línies del seu paper a l’oposició i esgrana la trencadissa del seu partit.
Fa uns dies que treballa fora del govern. Quina lectura personal fa vostè de la decisió de la militància de Junts per Sabadell de trencar el pacte amb el PSC? És un error històric que la militància i la direcció del partit hagi decidit que sortim de govern. Jo crec que era una oportunitat única que Junts per primera vegada estigués al govern de la ciutat amb àrees d’influència importants. Evidentment, hem d’acatar, però no compartim la decisió de part dels militants. Vam perdre tres vots, hi ha un empat tècnic.
Com explica la divisió interna del partit? La direcció nacional ho tenia molt clar, ja feia temps que m’havia expressat que havíem de sortir del govern, una decisió que òbviament no compartíem. L’executiva local ha creat un relat al voltant d’aquesta estratègia amb un únic objectiu de fer-nos sortir del govern. També haurien de reflexionar que aquesta decisió que va ser impulsada per la direcció nacional i per l’executiva local i només ha tingut el suport d’un 54%. Ara toca refer el partit, no només a Sabadell sinó també en àmbit català, amb una visió amb els valors convergents, més de pacte, de negociació, d’acord, ser útil a la gent, amb vocació de govern, no un partit de protesta. El partit a Sabadell s’ha atrinxerat massa en els extrems.
Si no està còmode amb Junts, per què continua? Estava sobre la taula trencar el carnet? Si volem canviar Junts ho hem de fer des de dins, som més forts des de dins que des de fora. Evidentment, nosaltres creiem en uns altres valors diferents dels que impulsa l’executiva local, defensem els valors de Junts amb la visió més convergent. Hauríem pogut trencar el carnet de Junts i també hauríem pogut marxar a casa i deixar de fer política. Ara mateix estem il·lusionats per encarar aquesta nova etapa i intentar convèncer la gent de Junts que la millor manera de fer política és la que defensem.
Com creu que la sortida del govern afectarà la percepció de Junts entre l’electorat sabadellenc? Ara hi ha un nou espai que pot robar vots, Aliança Catalana. Hi ha votants de Junts que m’expressen que votaran Aliança. Hauríem de mirar menys Aliança i més Convergència, estem perdent els valors que ens caracteritzen. Ho hem de fer sense complexos, hem de parlar de tot, hem de parlar de tot el que interessa a la gent, tot el que preocupa a la gent. El millor camí és fer una política centrada en l’objectiu de servir la gent i no en la polèmica i a veure qui la diu més grossa. Junts hauria d’ocupar un carril de l’autopista que ara mateix no ocupa ningú, que és el central.
La trencadissa és evident: vostè diu que no aniran en contra del govern pel que fa a la feina que Junts ha fet a dins de l’executiu, però la direcció local ordena que es faci un canvi de rumb. Quin full de ruta té? Del 2019 al 2023 ja vam fer una oposició constructiva des de fora i ho podem fer aquest any i mig que queda de mandat, i ho farem en positiu. I d'acord amb el nostre programa electoral. La millor manera de treballar per la gent de Sabadell era fer-ho des del govern, però si ho hem de fer des de fora, ho farem amb les línies vermelles que marca el nostre programa electoral i els punts principals de l’acord del Sabadell del sí. Jo crec que amb l’executiva local el que hem de fer ara és no tenir una comunicació basada en l’amenaça i en l’incompliment, sinó que hem de complir els pactes, els acords, els programes electorals, i sumar tots perquè durant aquest any i mig es puguin tirar endavant coses que vàrem dir que faríem.
Reformulo la pregunta: si la direcció local ordena canvis de rumb que vostè considera erronis, què està disposat a fer: obediència, dissidència o baixa del partit? Sempre hem complert. Ningú no pot dir que no ho hem fet. Vàrem entrar al govern amb un acord i un pacte del Sabadell del sí i ja s’havia complert amb el votant d’un 75-80%. No hem anat en contra dels nostres valors i el nostre programa electoral, i això és el que continuarem fent. L’obediència sempre hi ha sigut, jo també demanaria que per l’altra banda també hi hagi aquest compliment dels pactes i que quan parlem la direcció local o nacional i nosaltres, tot allò que pactem es compleixi.
Francesc Baró, president de l’executiva local de Junts, reclamava recentment que l’horitzó del partit ha de ser la reactivació econòmica i suport al comerç i a la indústria local, la defensa de la identitat i la cultura catalana i la millora dels serveis públics i de l’espai urbà, entre d’altres. Creu que no s’ha fet prou o no s’ha fet bé? Aquestes demandes que vostè fa referència estan completes amb escreix. Parla d’economia, d’empresa, de comerç. Tenim les millors dades d’atur, d’ocupació, d’inversió, de PIB, d’empreses que han invertit a Sabadell. El comerç local té una bona salut. Quant a la defensa del català, jo he sigut president del Consorci d’Informació Lingüística aquí a Sabadell i he de lamentar que no hàgim tingut més recursos per poder fer front a la davallada social de la nostra llengua. Però això és pluja fina.
Creu que la sortida de Junts del govern suposa un risc per a aquests projectes pendents? L’alcaldessa s’hi ha compromès, vostè veu garanties que es completin sense la seva participació en l’executiu? Jo crec que l'acord amb Junts funcionava i, per tant, que els principals punts d'aquell acord del Sabadell del sí continuaran vigents. M'agrada que l'alcaldessa parli i posi en l'eix central del seu relat l'empresa, la creació d'ocupació, l'economia... Són tot això carpetes que portàvem nosaltres i m'encanta que l'alcaldessa s'ho hagi fet seva com a l'eix principal d'aquest mandat. Tenim les millors dades d'ocupació dels últims 18 anys, Sabadell té més empreses que mai, hi ha més inversions que mai, la ciutat és capital, la ciutat és una ciutat d'oportunitats.
Estimen que el 80% del pacte original està complert. Vam dir que impulsaríem la Ronda Nord, l’estem impulsant ara més que mai. Vam dir que impulsaríem la construcció per fi del Museu Tèxtil. Vam dir que impulsaríem l’economia, que tiraríem endavant la capitalitat de la cultura catalana, que invertiríem en neteja, en seguretat, en els carrers, perquè estiguin nets i endreçats. Tot això és el que estàvem fent i jo crec que és un gran grau de compliment.
Què no ha fet? Què m’agradaria poder impulsar que no he pogut impulsar? Establir un nou model de recollida d’escombraries, per exemple. Hi ha també dues carpetes que no he pogut culminar: abordar el nou model de mercats, per un nou model de mercat central, adaptat als nous models de consum, per a evitar una davallada constant de parades. El model públic ha de passar a ser un publicoprivat, gestionat més per part dels paradistes, amb una nova organització del mercat adaptat als nous formats. I, per altra banda, també el model de Fira Sabadell, arribar a un acord amb els agents econòmics empresarials per tal d’abordar un consorci, un model publicoprivat de gestió de la Fira Sabadell.
Faci autocrítica: què creu que podria haver fet millor? De cara al partit, pensar més en Sabadell que en Junts. Jo crec que he dedicat la meva energia i els meus esforços a la ciutat, als 225.000 habitants. I potser no he prestat l’atenció a l’executiva que requeria o que se’m demanava. Tot és millorable. Li diria que nosaltres hem afrontat aquesta primera etapa amb els eixos principals d’aquest acord del Sabadell. Qualsevol polític que es presenta a les eleccions demana dos mandats, o sigui, vuit anys i nosaltres no hem pogut tenir ni mig mandat.
El Hub Aeronàutic pertanyia a la seva tinença d’alcaldia. Se’n parla des de fa anys i el febrer del 2023 es va anunciar l’arribada d’una empresa de nanosatèl·lits Celestia, però no ha arribat. El Hub Aeronàutic no és fum, sinó que s’enlaira. Estem en negociació amb totes les parts, amb l’AENA, amb la Generalitat de Catalunya, amb l’Estat espanyol, amb el Ministeri d’Indústria, per reactivar el pla director de l’aeroport, un pla director que està caducat i, per tant, s’ha d’actualitzar. Aquest pla director ha de permetre noves inversions, ha de poder tenir més espais per poder créixer en nombre d’empreses. El Hub Aeronàutic i Aeroespacial té al voltant de 62 empreses, 190 milions de facturació i uns mil treballadors. El Hub Aeronàutic i Aeroespacial de Sabadell és molt més que Celestia, és un ecosistema al voltant de l’aviació i l’aeronàutica que incorpora empreses de drons, empreses de formació, d’operacions, indústria auxiliar aeronàutica o proveïdors industrials i, per tant, amb això Sabadell també és singular i referent i capital. L’hem impulsat i l’impulsarem.
Parla en present, però ara està a l’oposició. Parlo en present perquè el govern farà la seva i nosaltres farem la nostra des de fora. Sempre que em necessiti l'alcaldessa, em tindrà al seu costat per anar a veure el ministre d'Indústria, per anar a veure el president d'AENA o per anar a veure el president de la Generalitat o el conseller d'Economia o qui faci falta.
Just després del pacte de Govern, va dir que l'objectiu número u era tirar endavant l'Oficina de Turisme a la Casa Duran. Ja està a ple funcionament. Això s'ha traduït en més turisme, més presència intermunicipal, nacional o internacional? De l’oficina de turisme de Sabadell, tothom n'havia parlat molt, però ningú havia sigut capaç de fer-ho, i hem posat el concepte turisme i el concepte de visita a Sabadell a sobre de l'agenda del govern amb totes les seves potencialitats. Quan parlem de turisme, parlem de generació d'economia, parlem dels hotels, dels restaurants, del comerç, dels esdeveniments, de tot allò que transforma i transporta la marca Sabadell cap a l'exterior, per la generació d'economia al voltant del turisme i del Visit Sabadell. Parli vostè amb els hotels i li diran com estan de contents amb aquestes ocupacions al voltant del 90% durant tot l'any, parli amb el comerç i també veureu com estan de contents amb el turisme nadalenc i també amb les entitats culturals, esportives i empresarials, que hem ajudat a tirar endavant esdeveniments de primera línia, com l'Embassa't, l'Observa, el Fresc, el Cap d'Any Race... Tot això s'ha fet gràcies al Visit Sabadell. És un dels grans èxits de Junts per Sabadell.
Té vostè al cap les eleccions del 2027? Ara mateix, com diria en Pujol, això no toca. Estem reiniciant la nostra situació. Nosaltres estàvem al govern i, per tant, estàvem el dia a dia molt enfocats a fer ciutat, en tirar endavant els nostres projectes i les nostres carpetes. Aquestes carpetes ara queden en mans d'altres regidors i regidores, nosaltres ho haurem de treballar des de fora. Però jo ara no visualitzo quin ha de ser l'horitzó del maig del 27. El que visualitzo és intentar convèncer la gent de Junts que el millor que podem fer és enfocar el partit cap a un partit més de govern, amb vocació de servei, amb vocació de ser útil. Ocupar aquesta centralitat que, en algun moment, jo crec que hem deixat d'ocupar.
Han estat dies de molts canvis. Com ho ha viscut? Amb molta intensitat. Tinc sentiments, he patit, aquests dies. La família em diu que afluixi, el metge també. Si tu no pares, el cos et para. Per tant, he d'afrontar els reptes que venen de futur amb il·lusió, però amb un altre ritme, que crec que és el que toca. Fa uns anys que m'he buidat, ara venen uns temps de veure les coses d'una altra manera. Si no et cuides tu i als que t'estimes, això no té sentit.