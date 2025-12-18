Els Mossos i la Guàrdia Civil escorcollen l'IRTA-CReSa pel brot de pesta porcina africana

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil estan escorcollant aquest dijous al matí les dependències del laboratori IRTA-CReSA, ubicat a Bellaterra, en el marc de la investigació de l'origen del brot de pesta porcina africana (PPA). Aquesta diligència ha estat ordenada pel jutjat d'instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marc de les diligències prèvies declarades secretes, segons han informat el dos cossos policials. Afegeixen que l'entrada i escorcoll a les instal·lacions s'està duent a terme "seguint els protocols i mesures de seguretat que requereixen aquest tipus de centres d'investigació".
La setmana passada, el Centre d’Investigació en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), situat dins del perímetre on es va detectar el primer cas del virus, va certificar que “no s’ha produït cap incidència susceptible d’haver afectat la bioseguretat” per les obres de construcció d’un nou edifici adjacent a l’actual. El centre, que fa experiments amb el virus de la pesta porcina africana, afirmava llavors que els treballs d’ampliació es troben “en una fase inicial” i limitada “únicament a treballs previs de preparació del terreny i urbanització de l’entorn”. “Només s’han fet treballs preparatoris externs”, insisteixen. Per tant, el centre aclareix que no s’està actuant “ni a l’edifici de bioseguretat ni a cap de les instal·lacions operatives”.
Amb tot, en els últims dies s'han confirmat nous casos de senglars morts per la pesta porcina en aquest radi. El Ministeri d’Agricultura va sumar dimarts deu casos més de porcs morts. Amb aquests positius es confirma la presència de la malaltia en 26 animals silvestres des de l’inici del brot. Segons detallava el govern espanyol en un comunicat, s’han analitzat més de 200 cadàvers d’animals trobats al medi natural o a carreteres i vies ferroviàries de la zona infectada que han resultat negatius. “Les administracions central i autonòmica recorden mantenir un alt nivell d’alerta, amb elevades mesures de bioseguretat tant a les explotacions com a les poblacions de senglars silvestres”, ressaltava el ministeri.