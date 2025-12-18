El mercat de lloguer a Sabadell, en retrocés

El mercat del lloguer a Sabadell s’està encongint. Cada cop es formalitzen menys contractes de lloguer, però a preus més elevats, en un context en què la compra d’habitatge manté una activitat elevada, segons les darreres dades recollides per l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Un mercat del lloguer més reduït, més car i més tensionat.
En un any, Sabadell va registrar 2.920 contractes de lloguer, una xifra que representa una caiguda del 19% respecte a l’any anterior, una davallada superior a la mitjana del Vallès Occidental (-15,7%). El volum de contractes de lloguer queda així molt a prop del nombre de compravendes formalitzades el mateix any (2.575), una tendència en augment. El lloguer perd lideratge com a via principal d’accés a l’habitatge a la ciutat, malgrat que continua situant-se lleugerament per davant de la compra.
Un retrocés del mercat de lloguer que no s’ha vist acompanyat en la caiguda dels preus: no només no s’han moderat, sinó que ha continuat augmentant: el preu mitjà mensual s’ha situat en 794,78 euros a Sabadell, amb un increment anual del 6,2%, per sobre tant de la mitjana comarcal (+5,3%) com de la catalana (+1,1%). Amb 13,2 contractes per cada mil habitants, Sabadell manté un volum rellevant en termes relatius, però la caiguda de l’oferta i uns preus més elevats accentuen les dificultats d’accés, especialment entre joves i llars amb rendes mitjanes i baixes.
“Si tens certs estalvis, surt més a compte comprar que llogar”, considera l’Ángel Guzman, que ha estat un dels 2.575 sabadellencs que el 2024 va comprar-se un pis a la nostra ciutat. Segons les dades més recents del portal Idealista del novembre de 2025, el lloguer té un preu mensual d’11,8 euros el metre quadrat a Sabadell. En el cas de compra, és de 2.154 euros el metre quadrat. Un pis de 80 metres quadrats tindria un cost de 944 mensuals de lloguer, i 172.320 euros de compra, de mitjana. “Pagava de lloguer 770 euros cada mes i ara, d’hipoteca, uns 430 per un pis molt similar”, destaca Guzman. Si comparem amb les dades del preu de lloguer de fa una dècada, s’han disparat més d’un 60% a la nostra ciutat.
La compra, a l’alça
El mercat de compravenda, però, ha mantingut un nivell d’activitat elevat. El 2024 s’han registrat a Sabadell 2.575 compravendes d’habitatge, un 2,6% més que l’any anterior, situant la ciutat com el segon municipi del Vallès Occidental en volum d’operacions, només per darrere de Terrassa. La ràtio de 11,6 compravendes per cada 1.000 habitants confirma el paper de Sabadell com un dels principals pols residencials de la comarca.
El principal motor ha estat l’habitatge d’obra nova, amb 814 operacions, un 45,4% més que el 2023, amb l’entrada al mercat de promocions que ha permès absorbir una demanda acumulada. En canvi, la segona mà ha retrocedit, amb 1.761 operacions i una caiguda del 9,6%. Sabadell presenta una particularitat destacada dins del Vallès Occidental: el preu mitjà de l’habitatge nou se situa en 2.384,25 euros per metre quadrat, mentre que el de segona mà és de 2.098,33 euros per metre quadrat, amb una diferència d’uns 286 euros per metre quadrat. En un habitatge tipus de 80 metres quadrats, aquesta distància es tradueix en poc més de 22.800 euros. El preu mitjà total de l’habitatge de compra a Sabadell (2.190,52 euros per metre quadrat) es manté per sota de la mitjana comarcal (2.478,19 euros) i catalana (2.546,88).
S’acaben més habitatges
El 2024 s’han iniciat 521 habitatges, un 18,7% menys que l’any anterior, mentre que els habitatges acabats han augmentat fins a 419 unitats, un 20,1% més. Aquesta evolució explica en bona part l’augment de les compravendes d’obra nova: Sabadell està finalitzant projectes iniciats en exercicis anteriors més que no pas obrint una nova etapa de creixement.
D’altra banda, A finals de 2024, la ciutat comptava amb 4.253 habitatges amb algun tipus de protecció oficial vigent: el 60,3% correspon a promocions de titularitat pública, mentre que el 39,7% restant és de promotors privats.