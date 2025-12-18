Una cirurgia pionera a Sabadell acaba amb èxit: entren al cervell per l'ull i eviten aixecar el crani

Accedir a un tumor cerebral a través de la conca de l’ull i evitar obrir el crani. És l'operació que va realitzar l’equip de Neurocirurgia del Parc Taulí amb un pacient de 28 anys que patia crisis epilèptiques. Una intervenció mínimament invasiva, molt poc estesa, que no s'havia realitzat mai a l'hospital sabadellenc.
“Habitualment, aquests tumors s’aborden obrint el crani pel lateral, amb una craniotomia, però és una cirurgia molt més agressiva”, explica el neurocirurgià Jorge Herrería, líder de la intervenció. “En aquest cas, vam optar per un accés directe per un corredor natural, l’òrbita de l’ull, que ens permet reduir riscos neurològics importants”, afegeix. El pacient ja havia estat operat feia una dècada en un altre centre, però el tumor havia reaparegut i li provocava problemes importants. “El tumor havia crescut, li estava pressionant l’ull i li provocava els episodis epilèptics. La qualitat de vida del pacient estava empitjorant i complicant la seva vida familiar”, afegeix el responsable de la intervenció.
El tancament de la cirurgia, el moment "més delicat"
Un dels moments més crítics d’aquest tipus d’intervencions va ser el tancament final de la base del crani. A través de la cavitat de l'ull, es van obrir nous accessos, que posaven en contacte el cervell amb cavitats com el nas o l’òrbita de l’ull. “S’ha de fer un bon tancament per evitar filtracions, hi ha risc que es produeixin fuites de líquid cefalorraquidi”, alerta Herrería.
“Aquest abordatge ens ha obert una porta per oferir altres opcions en les lesions de base de crani”, assenyala la neurocirurgiana Paula Vázquez, membre de l'equip de cirurgia. Destaquen que l’èxit de la intervenció ha estat possible gràcies al treball conjunt de professionals de diferents especialitats: neurocirurgians, especialistes en otorrinolaringologia, equips d'anestèsia, infermeria i neurofisiologia.
Mesos de preparació i estudi del cas
Abans de proposar la intervenció, la unitat de base de crani del Parc Taulí va analitzar el cas durant mesos. El treball previ va incloure la col·laboració amb el Lab3D de l’Institut d’Investigació i Innovació (I3PT), que va permetre crear un model tridimensional del crani i del tumor del pacient.
Aquest model va ajudar els cirurgians a planificar amb precisió l’estratègia quirúrgica en una zona especialment delicada. La base del crani és l’estructura que sosté el cervell i concentra el pas de nervis i vasos sanguinis essencials per al funcionament del cap i del coll.
Recuperació "favorable"
El pacient ja ha superat la part neurològica de la intervenció. “Des del punt de vista neurològic està completament recuperat”, assegura el metge. De fet, el principal símptoma que l’havia portat a consulta, les crisis epilèptiques, han desaparegut, confirma l'expert. Actualment, la recuperació se centra en l’ull, ja que el tancament quirúrgic pot provocar petites lesions a la còrnia. “És un teixit que cicatritza lentament, però està en fase de recuperació”, explica.