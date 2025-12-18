Recaptació rècord de Movento Stern per al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona

El concessionari Movento Stern de Sabadell va tornar a ser dimecres passat l’escenari ideal per viure una vetllada plena de solidaritat. La 4a edició de la ‘Nit Solidària de Movento Stern’ va ser un gran èxit: prop de 250 assistents van posar el seu granet de sorra perquè Moventia, companyia nascuda a Sabadell, pugui destinar íntegrament al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona de l’Hospital Sant Joan de Déu una dotació rècord de 86.380 euros.
Una xifra històrica fruit d’un doble vessant complementari: d’una banda, 48.380 € recaptats durant la Nit Solidària gràcies a l’aportació dels assistents i al conjunt d’accions solidàries impulsades per Movento Stern i Moventia; i, de l’altra, 38.000 € aconseguits a través d’iniciatives solidàries promogudes en paral·lel per Antonio Orozco i tot el seu equip.
La vetllada va combinar l’actuació d’Antonio Orozco amb la conducció de Llucià Ferrer i Laia Ferrer, i el menú dissenyat per a l’ocasió pel xef Nandu Jubany. També va reunir altres cares conegudes com una àmplia comitiva del FC Barcelona encapçalada pel president de l’entitat blaugrana, Joan Laporta, qui acompanyat de Deco, Bojan Krkic, Enric Masip i Álvaro Echevarría. “És un acte solidari, humanitari i pel de generositat per als qui més ho necessiten”, va explicar Laporta.
A més, també van assistir-hi artistes com el terrassenc Miki Núñez, Beth Rodergas, Joan Dausà i Santi Millán, juntament amb altres convidats de l’àmbit cultural i esportiu. “És un honor i una gran satisfacció per la companyia poder fer una nova gal·la, en què any rere any venen més empreses, clients i amics que fan les seves aportacions. Un somni, el de recaptar fons, pel somni de poder ajudar als nens malalts del Pediatric Cancer Center Barcelona de l’Hospital Sant Joan de Déu”, va explicar Josep Maria Martí, president de Moventia.
El president de la companyia, al càrrec des del passat 1 de gener del 2025, no va ser l’únic membre de la família Martí que no es va voler perdre la cita anual. També va assistir-hi Miquel Martí Pierre, CEO de Movento; Miquel Martí Escursell, president d’honor de Moventia; Sílvia Martí, vicepresidenta corporativa del grup, i Maria Rosa Martí, així com Santi Colomer Martí, director general de Movento VO i Movento Drive, reforçant el suport institucional del grup a aquesta iniciativa solidària.
També van participar en la vetllada Quim Badia, gerent de Movento Stern, i Glòria Garcia, responsable de captació de fons a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. La gala va comptar igualment amb la presència de Samuel Cortés, gerent de Desenvolupament de Xarxa de Mercedes-Benz Espanya, en un nou suport de la marca a una cita que es consolida any rere any dins del calendari solidari. “És espectacular veure com cada any, amb un programa bastant similar, cada any hi ha més gent que vol apuntar-se, i en tres dies fem queda tot ple. És impressionant veure com hi ha prop de trenta taules del sector empresarial que cada any repeteixen. Que per molts més anys puguem continuar ajudant l’SJD, que per a nosaltres és una causa molt rellevant, també per la història familiar.. És el nostre sopar més important de tot el grup”, va apuntar Miquel Martí Pierre, CEO de Movento.