Així ha aconseguit el Parc Taulí de Sabadell reduir l'ús d'un milió de gots de plàstic Sergi Gonzàlez Reginaldo
VÍDEO | Fent el cavallet i conduint sense casc ni matrícula: indignació a Sabadell per incivisme a la carretera Redacció
L'oposició de Sabadell critica el "triomfalisme" de Marta Farrés: "On són els pisos que ha promès?" Albert Acín Serra
Qida capta quatre milions d’euros per impulsar adquisicions
En l’actualitat, Qida dona servei a més 20.000 famílies ha generat més de 3.200 llocs de feina i compta amb 20 oficines repartides arreu de l’Estat