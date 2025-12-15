ARA A PORTADA

Diners

Qida capta quatre milions d’euros per impulsar adquisicions

En l’actualitat, Qida dona servei a més 20.000 famílies ha generat més de 3.200 llocs de feina i compta amb 20 oficines repartides arreu de l’Estat

Publicat el 15 de desembre de 2025 a les 19:20

L’empresa sabadellenca  Qida ha tancat a través del fons de Venture Debt i DayOne de CaixaBank un finançament de quatre milions d’euros, reforçant així la seva aliança estratègica amb l’entitat financera. Una captació que s’afegeix a la recentment anunciada de 37 milions d’euros per part de la companyia encapçalada pel sabadellenc Oriol Fuertes, aquesta liderada per Quadrille Capital i coliderada per Asabys (Sabadell Asabys II) i COFIDES, gestor del Fons d’Impacte Social (FIS).

Aquesta darrera captació  de finançament permetrà a Qida impulsar el seu creixement mitjançant adquisicions, integrant empreses de cures en nous territoris per arribar a més persones i reforçar el seu impacte. A més, entre els seus objectius hi ha el d’atreure i desenvolupar talent clau per afrontar la següent fase de creixement, així com potenciar la inversió en tecnologia, consolidant i ampliant les capacitats digitals de Qida per guanyar eficiència, elevar la qualitat del servei i millorar l’experiència tant de les famílies com dels professionals de la cura.
En l’actualitat, Qida dona servei a més 20.000 famílies ha generat més de 3.200 llocs de feina i compta amb 20 oficines repartides arreu de l’Estat. Les vendes de la companyia sabadellenca van assolir els 24 milions d’euros el passat 2024 i espera enguany arribar als 40 milions d’euros. 

El fons Venture Debt, llançat el 2024, està dotat amb 150 milions d’euros i té com a objectiu invertir entre un milió i 15 milions d’euros en empreses tecnològiques i innovadores.

Notícies recomenades