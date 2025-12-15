La 4a Nit Solidària torna a Movento Stern per recaptar fons per al SJD Pediatric Cancer Center

Movento Stern, concessionari oficial Mercedes-Benz del grup nascut a Sabadell Moventia, celebra aquest dimecres 17 a les instal·lacions de la ronda de Ponent una nova edició, la quarta, de la Nit Solidària destinada a recaptar fons per al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona de l'Hospital Sant Joan de Déu.
Novament, Movento Stern reafirma el seu compromís amb la recerca oncològica infantil, promovent una vetllada amb finalitat solidària. La totalitat de la recaptació anirà destinada a projectes de recerca i atenció infantil del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, contribuint directament al benestar de nens que pateixen càncer i les seves famílies.
La 4a Nit Solidària Movento Stern reunirà destacades personalitats i ambaixadors del concessionari del món cultural, esportiu i gastronòmic, incloent-hi figures com Antonio Orozco, Miki Núñez, Joan Dausà, Sara Roy, Beth Rodergas, Laura Escanes, Maria Vallespí, Llucià Ferrer, Santi Millán, Carles Pérez, el Gran Germán, Laia Ferrer, Marta Marrero, Núria Picas, Claudia Tremps, Nandu Jubany, Marc Ribas i Lluc Crusellas, així com membres de la directiva del FC Barcelona, entre altres, que mostraran el seu suport a la causa.