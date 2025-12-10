Unes 800 persones es beneficiaran dels programes d'ocupació als barris l'any 2026

L’impuls a l’ocupació es reforçarà l’any vinent als diferents barris de la ciutat. El programa Treball als Barris beneficiarà gairebé a 800 persones en atur, una part de les quals podrà accedir a un contracte laboral que combinaran amb formació de diferents especialitats, i, una altra, a serveis d’ajuda per trobar feina. L’objectiu és millorar les condicions socioeconòmiques de les persones i la cohesió territorial.
Sabadell continuarà desplegant el Programa Treball als Barris durant el 2026, als tres grans àmbits d’intervenció prioritària (Sud, Ripoll i Nord-oest). Es consolida així, l’expansió territorial assolida el 2025 i es reforça l’atenció de proximitat dirigida a les persones amb majors necessitats d’acompanyament laboral.
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha concedit una subvenció de 2.007.813,49 euros. La Junta de Govern Local ha aprovat avui aquest ajut que suposa un increment de 70.647,49 euros respecte de l’any anterior, equivalent a un 3,65% més. Aquesta aportació garanteix la continuïtat i l’estabilitat d’un programa que, al llarg del 2026, preveu arribar a gairebé 800 persones entre els diferents serveis, programes d’ocupació i dispositius d’orientació.
Les actuacions es desenvoluparan a barris de la zona sud (Creu de Barberà, Les Termes, Campoamor i Espronceda) i àmbit del riu Ripoll (Torre-romeu, Can Puiggener, Can Roqueta, Poblenou i Raval d’Amàlia) i a la zona Nord-Oest, (Ca n’Oriac, Torreguitart, Torrent del Capellà, Can Deu, la Plana del Pintor, Can Rull Nord, Via Alexandra, Can Rull Sud, Cifuentes, Can Feu, els Merinals i la Serra d’en Camaró. En tots aquests territoris, el programa manté la voluntat de millorar les oportunitats d’inserció i apropar l’atenció a les persones que més ho necessiten. "Treball als Barris continua sent una de les eines més potents per reduir desigualtats i garantir que tota la ciutadania, visqui on visqui, tingui oportunitats reals de formació, de contractació i de creixement professional", apunta el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez