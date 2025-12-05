ARA A PORTADA

Diners

Nou programa per reforçar les competències digitals de les dones

El període d’inscripció a les activitats, que són subvencionades, és obert

Publicat el 05 de desembre de 2025 a les 10:38

Un nou programa del Centre de Formació Cal Molins reforçarà les competències digitals de les dones. L’activitat, coneguda amb el nom d’ADA, preveu, a partir del gener, nous cursos. L’objectiu és reduir la bretxa digital de gènere i millorar les habilitats i coneixements de les dones en aquesta matèria per afavorir la seva inserció laboral al sector tecnològic. 

El programa inclou un total de dos cursos presencials de 40 hores cadascun i en total sumen 30 places. Les activitats formatives van des de la iniciació a la informàtica, passant per les competències digitals bàsiques, fins a la comunicació i col·laboració amb eines digitals. Els cursos, adreçats a dones en atur, s’iniciaran el 8 de gener. Les dones interessades a participar han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació. “Aquesta nova edició del programa reforça el compromís de la ciutat amb una formació que respongui als reptes reals del present. Les dones que hi participin tindran l’oportunitat d’enfortir la seva autonomia digital i ampliar les seves possibilitats d’inserció i creixement professional”, indica el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Lluís Matas. 

El Centre de Formació Cal Molins acumula una llarga experiència en formació en l’àmbit TIC i a més del programa ADA desenvolupa altres cursos o ofereix la possibilitat d’acreditar-se i obtenir el certificat ACTIC. D’altra banda, Cal Molins ofereix la possibilitat de formar-se a distància en qualsevol moment de l’any en més de 170 cursos de sectors professionals molt diversos. És una iniciativa de formació oberta, flexible i a través d'Internet promoguda pel Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports en què també s’inclouen cursos sobre TIC.

