L'atur cau a Sabadell registrant la millor xifra de novembre des del 2008

En xifres relatives, el nombre de persones desocupades ha baixat un 2,5%, una disminució de 264 persones respecte a l'octubre

Publicat el 02 de desembre de 2025 a les 16:25

La xifra de l’atur corresponent al mes de novembre se situa en 10.454 persones a Sabadell, la qual cosa suposa una disminució de 264 persones respecte a octubre.

En xifres relatives, l’atur ha baixat un 2,5%. Aquesta disminució de l’atur intermensual  repeteix la tendència a la baixa registrada en els darrers dos mesos.  El nombre de persones en atur és el més baix en un mes de novembre des de l’any 2008.

En relació amb la resta de territoris, el comportament de l’atur a la ciutat és millor que al conjunt del Vallès Occidental (-2,1%), província de Barcelona (-1,1%),  Catalunya (-1%) i Espanya (-0,8%). Pel que fa a la variació  anual el descens de l’atur entre novembre de 2025 i l’any anterior se situa en 314 persones menys, un 2,9% menys. "La reducció de l’atur, per sobre de la mitjana del conjunt del país, demostra que les polítiques de promoció econòmica i suport empresarial estan donant resultat. Sabadell és avui una ciutat més forta i competitiva", indica el tinent d'alcaldessa de l'Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la ciutat, Lluís Matas.

