Dol a Campoamor per la mort d’Isabel Rodríguez, referent veïnal del sud de Sabadell

Rodríguez ha dedicat 26 anys a l’associació de veïns i ha estat vinculada a l’Hermandad del Rocío

Publicat el 02 de març de 2026 a les 09:10

El barri de Campoamor acomiada aquests dies Isabel Rodríguez, una dona que va deixar una petjada profunda tant al moviment veïnal com al teixit social de Sabadell, que ha mort aquest cap de setmana per causes que no han trascendit. Durant més de 26 anys va ser germana de la Hermandad del Rocío de Sabadell, on també va formar part de la Junta de Govern —sis d’aquests anys com a presidenta— i es va convertir en una veu activa i respectada dins l’entitat. La seva energia també es va canalitzar al Taller Escola de Vida de Campoamor, un espai que considerava casa seva i on cuidava les àvies del barri “amb una dedicació infinita”, exposen des de l’associació de veïns.

“En tot allò que feia hi posava passió i una alegria contagiosa”, sosté l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que ha volgut expressar públicament el seu condol. “Vull enviar una forta abraçada als seus familiars, amics i germans en aquests moments tan difícils”, ha exposat. Farrés n’ha destacat la dedicació i la capacitat de teixir llaços al voltant seu, un reconeixement compartit àmpliament al barri.

També des de l’entitat veïnal de Campoamor lamenten la pèrdua d’una figura clau en la cohesió del barri. “Ens va ensenyar que un barri no són només carrers, sinó persones que es miren als ulls i lluiten juntes”, recorden.

