ARA A PORTADA
-
Llistes sanitàries a Sabadell: quants dies he d'esperar perquè un metge m'atengui, m'operi o em faci una prova? Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
-
-
Muriel Casals, recordada a Sabadell en un emotiu homenatge pel desè aniversari de la seva mort León Guerrero
-
Entra en una casa, roba objectes i diners en efectiu i acaba detingut al cotxe pel senyal dels auriculars sostrets Redacció
Dol a Campoamor per la mort d’Isabel Rodríguez, referent veïnal del sud de Sabadell
Rodríguez ha dedicat 26 anys a l’associació de veïns i ha estat vinculada a l’Hermandad del Rocío