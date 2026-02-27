ARA A PORTADA

Sabadell

Els Vedruna de Sabadell commemoren els 200 anys de la congregació

Al mes de maig, tenen previst organitzar alguns actes per celebrar l'efemèride

  • El pati de l'escola Vedruna el Carme, amb un gran '200' -
Publicat el 27 de febrer de 2026 a les 17:54
Actualitzat el 27 de febrer de 2026 a les 17:56

La comunitat educativa Vedruna de Sabadell ha iniciat aquesta setmana la commemoració dels 200 anys de la fundació de la congregació, una efemèride que es va complir el passat 26 de febrer i que donarà lloc a diversos actes al llarg dels pròxims mesos arreu del territori. Els actes commemoratius arrenquen aquests dies, però tindran el seu punt central aquest dissabte, 28 de febrer, amb una celebració institucional a Tarragona. Durant l’acte es commemorarà oficialment l’aniversari i es presentarà el nou projecte educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació, resultat d’un ampli procés de reflexió col·lectiva en què han participat docents, personal d’administració i serveis, famílies i alumnat. A Sabadell, els alumnes de l'escola Vedruna el Carme han desplegat un gran número '200' humà al pati.

Què fan els centres de Sabadell?

La commemoració tindrà continuïtat a Sabadell el pròxim mes de maig. La ciutat acollirà dos concerts d'una cantata, interpretats pels alumnes de cinquè i sisè de primària de les dues escoles Vedruna sabadellenques, així com una festa Alumni amb motiu del bicentenari, que servirà per retrobar diferents promocions d’antics alumnes que han passat pels centres al llarg d’aquests dos segles d’història.

Notícies recomenades