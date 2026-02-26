Creixen els delictes sexuals a Sabadell: "Se'n regulen i se'n denuncien cada vegada més"

Més agressions sexuals registrades a Sabadell el 2025 respecte a l'any anterior. El Ministeri d'Interior va presentar el balanç estadístic de criminalitat del quart trimestre del 2025 en el qual es presenten, amb xifres, els delictes totals comesos a la ciutat des de l'1 de gener fins al 31 de desembre. A grans trets, la imatge és molt semblant a la del 2024, amb una reducció de 67 infraccions penals en un any: de 10.702 casos als 10.635. És a dir, una davallada d'un 0,6% interanual. Dins de la xifra global, però, sobresurt un dels paràmetres que s'analitzen a l'informe per un augment notable d'un any a l'altre: els delictes sexuals. Aquesta tipologia d'infracció penal ha incrementat un 32,4% en aquest darrer any en passar dels 74 casos fins als 98, és a dir, 24 fets delictius més. Desglossant les dades, s'han denunciat nou agressions sexuals amb penetració més que el 2024 (de 31 a 40 casos), mentre que les demandes per la resta de delictes de naturalesa sexual han incrementat en 15 unitats. La imatge és semblant a Catalunya i al conjunt del país: en el primer cas, ha incrementat un 3,9% i en el segon, un 2,3%.
A banda del recompte del Ministeri d'Interior, les dades oficials dels Mossos d'Esquadra asseguren que el 2025 van registrar 70 casos relacionats amb la violència sexual (27 més que el 2024) i 21 més amb la violència domèstica o la violència de gènere (tres més que l'any anterior. Així, el 2025 hi va haver 30 casos més que el 2025. Tot i això, les detencions han baixat en tres unitats (38 el 2024 i 35 el 2025). Segons expliquen fonts del cos de la policia catalana, "a mitjan 2025 va canviar la regulació de què consta com a agressió sexual i ara està molt més detallat. Això explica que hi hagi més actuacions amb menys detencions". En la mateixa línia, el 4t tinent d'alcaldessa de l'Àrea de Seguretat de l'Ajuntament de Sabadell, Adrián Hernández, agrega, a banda de la modificació de la llei que esmenten des dels Mossos, que "cada vegada se'n denuncien més". Subratlla, però, que no reflecteixen un increment de les agressions sexuals, sinó un canvi en la visió dels delictes que ha fet que "cada vegada les dones s'atreveixen més a denunciar-les".
"No hem de restar-hi importància"
Hernández, tot i exposar els motius principals de l'increment dels delictes sexuals, no es conforma amb les xifres registrades i assegura que "no s'acaben de veure els resultats". "Sabíem que hi hauria un increment pel canvi de regulació, però estem assolint unes xifres que no podem permetre'ns. Cal dir, però, que la gran majoria dels casos que coneixem s'han dut a terme dins de la parella o del domicili, i no per part d'un desconegut", assegurava el regidor. Per aquest motiu, exposa que "amb educació" es pot anar revertint la situació cada vegada més, així com està passant a l'hora de denunciar. De totes maneres, remarca la feina feta per l'Ajuntament de Sabadell perquè "hem aconseguit disminuir la quantitat de delictes comesos en un moment de creixement demogràfic". "És la dada més optimista", apunta. Recorda, a més, que des del consistori defensen la "tolerància zero amb algunes actituds" i que perseguiran la impunitat.