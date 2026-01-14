La violència masclista escala un 53% en cinc anys a Sabadell

Sabadell ha registrat 252 denúncies per violència masclista durant el tercer trimestre de 2025, la tercera xifra més alta de tota la sèrie històrica. Les dades, facilitades per l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, confirmen que la ciutat es manté com un dels principals punts de concentració de casos a la comarca, un 30% del total, malgrat que la tendència general del 2025 mostra un lleuger descens. L’evolució dels últims tretze anys dibuixa un moviment clarament ascendent fins al primer trimestre de 2024 i segon de 2025, anys en què Sabadell va assolir els pics més elevats de denúncies: en cinc anys, el nombre de denúncies ha crescut un 37%. El tercer trimestre de 2025 s’ha situat novament en valors molt alts, arribant a ser el tercer trimestre amb més denúncies registrades a la ciutat en tota la sèrie.
D'altra banda, els delictes per violència masclista han escalat un 53,8% en tres anys. Els tribunals de la nostra ciutat van registrar un total de 297 delictes entre juliol i setembre de 2025, el que confirma una tendència ascendent en els darrers anys. El 2020 en van ser 193. Del total de delictes registrats a Sabadell, 228 corresponen a lesions i maltractaments, fet que representa el 76,8% del conjunt. Aquesta proporció situa la ciutat en una línia similar a la mitjana comarcal, però amb un volum absolut més elevat que la resta de partits judicials del Vallès Occidental. La resta de tipologies delictives tenen un pes menor. Els delictes contra la llibertat, la integritat moral, la intimitat i l’honor representen una part reduïda del total, mentre que el trencament de penes i mesures també manté una presència significativa, en consonància amb el patró al conjunt de la comarca.
D'altra banda, Sabadell és el partit judicial amb un percentatge més alt de dones que dispensen declarar contra el seu agressor: durant el tercer trimestre de 2025, el 21,8% de les dones víctimes de violència masclista a Sabadell van optar per no declarar contra el seu agressor, una proporció que dobla àmpliament la mitjana catalana (9,9%) i gairebé triplica la del Vallès Occidental (9,0%). Així i tot, Sabadell és un dels partits judicials de la comarca que va registrar una ràtio inferior, de 15 denúncies per cada 10.000 dones, un valor inferior a la mitjana del Vallès Occidental (17,7) i també per sota de la catalana (16,8) i l’estatal (21,5). Dins la comarca, Rubí destaca amb la ràtio més elevada (29,4), mentre que Terrassa (15,1) presenta un nivell similar al de Sabadell. Cerdanyola del Vallès, amb 13,7 denúncies per cada 10.000 dones, és el partit judicial amb la incidència més baixa.
En el conjunt del Vallès Occidental, la comarca ha sumat 864 denúncies, un 18,8% més que el trimestre anterior i un 27,6% més que en el mateix període del 2024. Rubí lidera el volum comarcal amb 289 denúncies (33,4%), seguida de Sabadell, Terrassa (196 denúncies) i Cerdanyola del Vallès (127). Tot i aquest repartiment, el comportament general és similar: el 88,8% de les denúncies de tota la comarca s’han formalitzat a través d’un atestat policial amb denúncia de la víctima, un patró que es repeteix de manera gairebé idèntica a Sabadell.