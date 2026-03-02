Canvi de temps a Sabadell: ruixats i denses nuvolades per la borrasca Regina

Canvi de temps a Sabadell durant els pròxims dies. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sabadell tindrà uns dies protagonitzats per les denses nuvolades i un episodi de ruixats que arribarà dijous i durarà fins diumenge. Des d'aquest dilluns fins al pròxim dimecres, la imatge serà molt semblant: els núvols cobriran el cel de la ciutat de manera majoritària amb unes temperatures que oscil·laran entre els 8 graus centígrads de mínima i escalaran fins als 17 de màxima. Segons el servei, a part, a primera hora de dimecres el sol es deixarà veure durant una estona, tot i que de manera molt efímera.
Aquest dijous 5 de març, però, la situació canviarà notablement per l'arribada de la borrasca Regina. Segons el Meteocat, la previsió de pluja és "alta" fins diumenge, segons els models estadístics generats automàticament. Respecte a les temperatures, s'espera que siguin molt semblants a les d'inici de setmana, però amb una lleugera davallada a partir de dijous. D'aquesta manera, s'esperen pluges força intenses a diverses comarques pel despenjament d'una bossa d'aire fred –o dana–, cosa que provoca "incertesa a la predicció", com apunta el Meteocat.
La borrasca Regina arribarà amb força a Catalunya
La setmana vindrà marcada per una clara inestabilitat amb efectes a bona part de Catalunya, segons la previsió meteorològica. Els primers dies el cel es mantindrà força tapat, amb núvols abundants i algunes pluges febles al litoral, poc importants en general, i amb la neu situada a cotes altes, al voltant dels 1.800 o 2.000 metres. A mesura que avancin els dies, el vent anirà guanyant protagonisme. Dimecres ja es faran notar ratxes més intenses al litoral i en zones elevades, amb mala mar, tot i que les precipitacions continuaran sent poc destacables. De fet, el Meteocat ha activat una alerta menor per l'estat del mar amb onades que s'espera que assoleixin els 2,5 metres. El canvi més evident a tot el territori també arribarà dijous, quan la borrasca s’intensificarà i portarà pluges més generals i moderades, amb alguns registres que podrien ser significatius en punts del litoral i prelitoral, acompanyades de ratxes fortes de vent.