Muriel Casals, recordada a Sabadell en un emotiu homenatge pel desè aniversari de la seva mort

El Teatre La Faràndula de Sabadell ha celebrat aquest diumenge 1 de març un acte d’homenatge a Muriel Casals coincidint amb el desè aniversari de la seva tràgica mort l’any 2016 en un accident de trànsit.
L'acte ha reunit figures de tots els àmbits, persones del món cultural, acadèmic i polític que han volgut recordar la trajectòria de qui va ser economista, professora universitària, expresidenta d’Òmnium Cultural i diputada al Parlament de Catalunya. Casals, vinculada a Sabadell des de la infància i joventut, va destacar especialment pel seu paper en l’àmbit universitari i en entitats de la societat civil.
La periodista Mònica Terribas ha estat l'encarregada de conduir l’acte. Terribas ha definit Casals com "un referent de la lluita per la cultura i la justícia social i la via unitària per la independència d’aquest país", després de repassar breument la seva trajectòria personal i institucional, així com els valors que van marcar la seva acció pública.
La intervenció familiar ha estat d’Isabel Casals, germana de l’homenatjada, que ha agraït "en nom de la família a tots els que heu fet possible aquest acte unitari", recordant també la dimensió personal de Casals: "Difícil separar la germana de la persona amb el mite que s’ha creat amb el temps; era una dona valenta que estimava el seu país". També ha explicat l’origen familiar marcat per l’exili republicà i la convivència entre cultures catalana i francesa.
El vessant acadèmic, clau en la vida de Casals, ha estat també present durant l'homenatge. El rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, ha recordat la seva incorporació a la facultat d’Econòmiques el curs 1969-70 i descrivint la seva arribada com "una onada d’aire fresc" amb gran vocació docent. L’economista Xavier Sala i Martín, que va ser alumne seu, ha destacat tres idees fonamentals que casals transmetia com a professora: entendre l’economia com una ciència social, exercir la cordialitat en el debat i situar el compromís col·lectiu per damunt de les diferències ideològiques.
Entre les intervencions polítiques, l’expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell ha recordat la relació compartida des del 2010 i la seva etapa conjunta a la candidatura Junts pel Sí, definint-la com "una companya fidel" amb una gran habilitat per argumentar i generar consensos. Per la seva banda, el regidor no adscrit de l'Ajuntament de Sabadell Gabriel Fernàndez ha subratllat la influència de Casals en l’àmbit universitari, destacant la seva defensa d’una universitat orientada a formar professionals amb valors i compromís social.
L’expresident de la Generalitat Quim Torra ha destacat que "la paraula normal definia la Muriel", vinculant el seu pensament amb la defensa de la llengua i la cultura catalanes i "la cerca d'una normalitat, un país normal". Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural, ha assegurat que Casals "va deixar una empremta inesborrable", mentre que l’expresident de l’entitat Jordi Cuixart, en un missatge enregistrat, va reivindicar "la seva tendresa i el seu coratge".
L’acte ha combinat parlaments amb actuacions culturals, com la versió musicada del poema
Mort de Lluís Casals (pare de Muriel), l’actuació de Emerald Buxó (net de Casals) i l'aclamada interpretació musical de Lluís Llach amb la seva icònica cançó Un núvol blanc.
FOTOS DE DAVID CHAO:
