FOTOS | Sabadell es lleva amb una densa boira que cobreix els carrers

El sol guanyarà protagonisme a les portes d'un cap de setmana ennuvolat

Publicat el 26 de febrer de 2026 a les 09:45
Actualitzat el 26 de febrer de 2026 a les 09:57

La boira és un fenomen meteorològic poc freqüent a Sabadell. Per això, quan passa, desperta la curiositat dels ciutadans. La ciutat s'ha llevat aquest dijous amb un d'aquests dies grisos, tapats, amb un ambient dens i núvols baixos que dificultaven la visibilitat a pocs metres de distància. Tot plegat, deixant imatges singulars. En meteorologia, fa referència a la suspensió de gotes petites d'aigua que produeixen una visibilitat de menys d'1 quilòmetre. Situació que es repeteix amb més assiduïtat en indrets com Lleida.

A Sabadell, la boira s'ha anat escampant i el sol ha guanyat protagonisme ràpidament. De fet, la jornada d'aquest dijous està marcada per cels clars. Una tònica que es mantindrà a les portes del cap de setmana. Dissabte i diumenge, els núvols tornaran a créixer, tot i que no s'esperen precipitacions.

Fotos de Juanma Peláez

