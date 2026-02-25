El nou aparcament de l'Eix Macià serà gratuït i estarà acabat a principis del 2027

L’aparcament de l'Eix Macià començarà el seu canvi d'aspecte a partir de la setmana vinent. La zona, que actualment acumula centenars de queixes de diversos usuaris que hi aparquen, quedarà tancada al públic a partir de dilluns vinent, dia 2 de març, i s'espera que les obres durin deu mesos. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, però, ha recomanat a la roda de premsa de presentació que la gent compti que duraran "un any". La intervenció tindrà un cost de gairebé 1,7 milions d'euros i continuarà sent gratuït, que ha estat, des que es va anunciar la remodelació, la gran pregunta de la ciutadania: "No serà zona blava. Continuarà sent un aparcament de lliure accés", ha assegurat l'alcaldessa. L’espai, d’una hectàrea aproximadament, canviarà completament de fesomia. On ara hi ha terra, s’hi pavimentarà tota la superfície per acabar amb la pols i millorar la comoditat i la seguretat dels usuaris, així com el benestar dels vehicles.
"El projecte permetrà la reconfiguració de 240 places –220 per a vehicles i 20, per a motocicletes–, incloent-hi espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i vuit punts de recàrrega per a vehicles elèctrics", apuntava Farrés. "Només hi haurà una reorganització de l'espai, però hi haurà el mateix volum de places", afegia. A part, la reforma incorpora un nou pas de vianants que connectarà l’avinguda dels Paraires amb l’avinguda de Lluís Companys, reforçant la connexió d’un punt estratègic del barri. La seguretat és un altre dels eixos del projecte: el pàrquing disposarà de càmeres de videovigilància i d’un enllumenat completament renovat. També es plantaran més de 140 arbres nous, es renovarà el talús que dona a l’Eix Macià per millorar l'acollida d'esdeveniments puntuals i es milloraran les escales d’accés, amb nova vegetació, bancs i papereres.
L'aparcament, fora de servei durant un any
Durant la intervenció de millora, l’espai quedarà fora de servei des del pròxim 2 de març i no es farà per blocs, sinó que no es podrà accedir a cap punt a partir de dilluns vinent. D'aquesta manera, tot i que es preveuen deu mesos d'obres, diversos factors poden endarrerir les obres: "Som conscients de què suposen unes obres d'aquesta magnitud, però, com totes les intervencions, fa falta temps", ha assenyalat la batllessa. Per minimitzar l’impacte, s’han inhabilitat provisionalment diverses zones blaves a l’entorn immediat perquè l'aparcament sigui gratuït durant els pròxims mesos: dues a l’avinguda de Lluís Companys i espais al carrer de Prat de la Riba i al carrer de Sant Isidor. El consistori, però, adverteix que es podran produir afectacions puntuals a la mobilitat i assegura que informarà el veïnat de qualsevol incidència rellevant.
La transformació de la zona s’emmarca dins del marc municipal Els diners als carrers i l'estratègia Rellancem l’Eix, que preveu una inversió global propera als 12 milions d’euros entre actuacions públiques i iniciatives complementàries amb l’objectiu de millorar l’espai públic, reforçar la mobilitat, dinamitzar l’activitat comercial i dotar la zona de nous equipaments. A part, es preveu que l'Escola de Música i Conservatori estigui situat en la part inferior, al mateix nivell de l'Eix Macià, fet que ajudarà a salvar el desnivell existent, un projecte, però, que es presentarà en un futur. La reforma de l’Eix Macià s’inscriu també en una estratègia per ampliar i millorar l’oferta d’estacionament a Sabadell. Des de 2019, s’han creat més de 350 noves places en diferents barris i el govern municipal preveu sumar-ne 240 més, amb projectes com el nou aparcament de 68 places a la plaça del Mil·lenari o la incorporació de 128 places en la remodelació de la ronda Collsalarca. Si es compleixen les previsions, la ciutat haurà guanyat prop de 580 nous llocs per estacionar en el conjunt del mandat.